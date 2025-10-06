На 6 октомври Православната църква почита Свети апостол Тома.

Тома е бил строител по професия. На деня на Свети апостол Тома в България се отбелязва Денят на архитектите, строителите и зидарите.

Св. ап. Тома е един от апостолите на Иисус Христос. Наричали го Близнака (Тома означава близнак на арамейски), тъй като, според една от версиите, много приличал на Христос.

Свети апостол Тома бил роден в галилейския град Панеада.

Той бил един от най-преданите последователи на Исус Христос. След възкресението на Спасителя обаче, той поискал сам да види белезите от гвоздеите по тялото му и да постави пръста си в раните му, за да се увери, че е възкръснал.

Христос се появил и накарал Тома да го докосне. Оттам е и изразът „Тома Неверни”, станал нарицателен за недоверчив човек.

Апостол Тома е проповядвал в Партия, Мидия и далечна Индия. Там той извършвал чудеса, изцелявал недъзи и така много хора се обръщали към Христовата вяра.

Подложен на жестоки мъчения

Св. Тома покръстил в един град царицата и сестра й, заради което разгневеният цар го затворил в тъмница, подложил го на страшни мъчения, хвърлен бил в тъмница, в огнена пещ – на нажежена желязна скара, но светецът винаги оставал невредим.

Поведен да бъде умъртвен вън от града, след него вървели новоповярвалите Азан и Сафот, висши сановници. Апостолът ги благословил: Сафот поставил за свещеник, Азан – за дякон.

Тома приел мъченическа смърт в град Мелипура, като бил набит на пет кола. Мощите му били пренесени в Месопотамия, на гроба му ставали чудеса.

Апостол Тома бил изкусен строител, затова в иконите е изобразяван с дюлгерски метър в ръка, а 6 октомври е патронен празник на архитекти, зидари и строители.

Имен ден празнуват всички, които носят името Тома и производните му: Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая и други.