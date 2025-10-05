„Ще се обърнем към Сливенския митрополит Арсений за да бъде направен молебен за здраве и закрила, след като и тази седмица опасността от нови порои премине“.

Това заяви пред "Труд news" кметът на Царево Марин Киров.

В общината хората продължават да живеят в страх. В нейния регион са и странджански села, които бяха засегнати от пороя на 3 октомври. Щетите по инфраструктурата се изчисляват за над 50 милиона лева.

Царевци припомнят, че преди две години, пак през есента, водата заля половината град. Тогава загинаха председателят на Районния съд в Царево, съдия Мария Москова, и нейната дъщеря, д-р Даниела Йорданова, както и още двама местни жители.

В момента, заради прогнозата, приоритетно се чистят всички опасни участъци, които са с нарушена проводимост след бедствието от 3 октомври. В неделя, бе извършено аварийно почистване на дерета и реки. Премахнати са дървета и скални маси в Изгревско дере и река Черна. Тежка техника влезе и на територията на селището "Арапя", казаха от кметството.

Центърът за спешна медицинска помощ в града отново се е преместил в основната си сграда, след като електрозахранването там е възстановено. Около 48 часа, спешните медици се помещаваха временно в сградата на противопожарната служба.