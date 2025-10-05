През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Временно интензивни и значителни по количество ще са в понеделник (6 октомври) на места в югоизточната половина от страната, а във вторник (7 октомври) и сряда в повече райони от Централна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°.

Синоптиците обявяват за понеделник (6 октомври) оранжев предупредителен код за опасно време и жълт код за потенциално опасно време в почти цялата страна. Очаква се нова вълна от поройни дъждове.

Предупрежденията за значителни валежи и оранжев код са в сила за областите: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян и част от Благоевград.

Жълт код (една степен по-слабо) за потенциално опасно време е в сила за областите: Добрич, Варна, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, София област и Пазарджик.

В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. В петък ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се повишат и максималните ще са между 17° и 22°. В събота, след временно стихване вятърът отново ще е слаб до умерен от северозапад. Ще започне увеличение на облачността, а привечер на отделни места в Западна България ще превали.