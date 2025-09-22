Камено отбеляза с венци и цветя Деня на Независимостта на България. „Това е в знак на признателност към онези, които преди 117 години отстояха правото ни да бъдем независими и равноправни. Нашите предци извоюваха Независимостта с обединение и вяра в бъдещето. Най-голямата почит, която можем да отдадем, е да бъдем обединени и отговорни – един към друг и към Родината.Честит празник!“, заяви кметът Жельо Вардунски.