Специализираният екип за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на военно формирование 32 890 – Бургас беше вдигнат накрак днес, след като в морето край плаж "Велека" в Синеморец изплува стартови двигател на ракета, изплувал в морето пред плаж "Велека" в Синеморец. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. Устройството с дължина 1,7 м и диаметър 17 см е забелязано от летовници още вчера.



Днес спецотрядът извлякъл двигателия от брега и го транспортирал до Военноморска база Бургас.



Искането за активирането на специализирания екип от състава на Военноморските сили е постъпило на 9 септември от оперативния дежурен при Областна администрация Бургас.



След разрешение от началника на отбраната, по разпореждане на началника на Щаба на Военноморските сили е заповядано задачата да бъде изпълнена в светлата част на денонощието на 10 септември 2025 г., съгласно регламентиращите документи.