Четвъртата проява от поредицата „Солистите на Държавна опера – Бургас“ и първата за новата календарна година – след едномесечен годишен отпуск за целия състав на бургаския културен институт, предстои в събота, 10 февруари, от 11 часа във фоайето на Операта. В програмата на вокалния концерт ще звучат шедьоври от оперната класика, в изпълнение на изтъкнатите български оперни певци мецосопраното Даниела Дякова, баритона Александър Крунев, на рояла ще бъде Илиана Тодорова.

Началото на новия концертен цикъл в репертоара на бургаския културен институт бе поставено с вокалния концерт на 7 октомври т. год., със солисти: сопраното Людмила Михайлова и баритонът Йордан Христозов, на рояла бе Дария Кръстева. Последва концерт на басите на Бургаската опера – Делян Славов, Диман Панчев и Костадин Мечков, под клавирния съпровод на Илиана Тодорова – на 4 ноември. Третият концерт от поредицата бе на 18 ноември – със солисти: сопраното Нона Кръстникова и баритонът Марян Йованоски, на рояла беше Игор Кириянов.

През изминалата календарна година Даниела Дякова бе неотразима Далила в операта по библейски сюжет от Камий Сен-Санс "Самсон и Далила" – на официалното откриване на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2023 г. на сцената на Летния театър в Бургас, в ролята на Улрика – в „Бал с маски“ от Верди – както на сцената на Операта и Летния театър, така и по време на Фестивала „Сцена на вековете“ в гр. Велико Търново. Именитото мецосопрано се превъплъти в ролята на коварната филистимка Далила и на спектакъла в първата фестивална вечер на „Опера на светилището“ 2023 г. – на 5 август мин. год. на откритата сцена на тракийския мегалитен комплекс Бегликташ, беше забележителна като Кармен – в нейната коронна роля в едноименната опера от Жорж Бизе – на 19 август, също на сцената сред древните каменни блокове на Беглиткаш, както и в образа на Азучена, друга нейна емблематична роля, в която разкрива цялото богатство на певческия си и артистичен натюрел – в операта от Джузепе Верди „Трубадур“. Даниела Дякова участва и в редица камерни прояви на Държавна опера – Бургас през 2023 г. Великолепното мецосопрано се представя безапелационно във всяка своя сценична проява – с достолепие, вкус, овладяност на гласа и богати въздействащи темброви нюанси.

Другият солист във вокалния концерт ще бъде изтъкнатият български баритон Александър Крунев, който преди месеци чества тържествено своята 60-годишнина на сцената на Бургаската опера, в компанията на свои приятели и съмишленици, под палката на маестро Деян Павлов. Крунев се представи с изключителен успех пред многобройна публика в края на м. март 2023 г.. на бургаска сцена в една от коронните си роли – на тъжния шут Риголето в едноименната опера от Джузепе Верди, в която се е превъплъщавал над 100 пъти. Зад диригентския пулт бе Матей Поп от Румъния /гост/. Александър Крунев има в репертоара си внушителен набор от образи, които пресъздава със забележителна зрялост, задълбоченост, артистизъм, стабилност и брилянтно вокално майсторство. Именитият баритон придава достолепие и характерната суровост на образа на Върховният жрец на Дагон /богът на филистимците, който са завладели еврейския народ/, вдъхващ респект и страхопочитание – във великолепен, споен емоционално и професионално подплатен, тандем с Даниела Дякова в операта „Самсон и Далила“ - и на сцената на Летния театър в Бургас, и на откриването на фестивала „Опера на светилището“ в Бегликташ. През изминалата 2023-та година Александър Крунев участва и в камерни концерти на Бургаската опера, както и в мащабната оперна гала под палката на маестро Славил Димитров, заедно със солисти, оркестър и хор на Държавна опера – Бургас.

На рояла в събота ще бъде безспорният професионалист Илиана Тодорова, която партнира брилянтно на солистите, извеждайки най‐характерното за всяко от изпълняваните произведения - в изискано звучене и съответното настроение. Пианистката свири на редица камерни концерти на Бургаската опера, представяйки се неизменно блестящо.

Ето какво разкрива предконцертно именитото мецосопрано Даниела Дякова: „Програмата е базирана на основата на романтичната лирика. По-голямата й част се състои от френска музика, но като цяло ще предложим едно пътуване, започвайки от класиката на Моцарт. Акцентът е френската лирика на Бизе и Сен-Санс. Ще завършим това музикално пътешествие със някои от перлите от света на италианските канцонети.“

В програмата на концерта в събота ще прозвучат: Ария на Далила и дует на Далила и Великия жрец от Второ действие на операта “Самсон и Далила” от Камий Сен-Санс, Дует на Церлина и Дон Жуан из операта“Дон Жуан” от В. А. Моцарт, Ария на Жерар - “Nemico della patria” от Трето действие на операта “Андре Шение” от Умберто Джордано, Ария на Фигаро из операта“Севилският бръснар” от Джоакино Росини, „Хабанера“ от “Кармен” от Жорж Бизе, предвидени са и изненади в програмата.

В съботния предиобед на 10 февруари четвъртото събитие от поредицата „Солистите на Държавна опера – Бургас“ ще придаде изискан привкус и ще зареди емоционално присъстващите във фоайето на Операта, което вече се затвърди като предпочитано място за камерни музикални прояви.

Следващият концерт от поредицата „Солистите на Държавна опера – Бургас е на 24 февруари от 11 часа във фоайето на Операта, с участието на сопраното Шмилена Султанова и баритона Бранимир Недков. На рояла ще бъде Мира Искърова.

Билети за концерта могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“, работи и в събота/, както и в мрежите на Grabo - https://grabo.bg/burgas/vokalen-kontzert-0s9zsf и Eventim - https://www.eventim.bg/bg/bileti/drzhavna-opera-burgas-foaye-burgas-opera-foaye-1400516/performance.html.

За солистите:

Даниела Дякова (мецосопран) завършва оперно пеене в Музикалната академия “Проф. Панчо Владигеров” в София в класа на проф. Руско Русков и оперната прима Христина Ангелакова. Участва в Майсторските класове на Лука Горла в “Scuola Civica di Musica” в Милано, Италия и на Каролин Диума в Созопол. Специализира оперно пеене при Серджио Сегалини в “Accademia D’Arte Lirica” в Осимо, Италия. Даниела Дякова има няколко награди от авторитетни певчески конкурси, сред които: Първа награда от международния оперен конкурс “Надежди, таланти, майстори” (Добрич), Първа награда от конкурса “Млади оперни певци” – София, Втора награда на международния оперен конкурс “Георги Златев-Черкин” – София и Първа награда от конкурса “Цветана Дякович”.

В репертоара ѝ са партиите на Адалжидза от “Норма”, Амнерис от “Аида”, Азучена от „Трубадур”, Принцеса Еболи от „Дон Карлос”, Фенена от “Набуко”, Кармен от едноименната опера, Розина от “Севилският бръснар”, Дорабела от “Така правят всички”, Далила от „Самсон и Далила” на Сен-Санс и др.

Гастролирала е на сцените на престижни оперни театри в Австрия, Чехия, Унгария, Полша, Италия, Германия, Франция, Испания, Белгия, Холандия, Дания, Китай, Тайван, Япония под диригентството на Найден Тодоров, Диян Чобанов, Григор Паликаров, Бареза, Орен, Лоренцо Рамос, Алесандро Сан Джорджи, Херардо Вера, Хосе Кабайе, Хавиер Сарано, Айдар Торибаев, Пьотър Вандиловски.

Паралелно със своите артистични изяви у нас и в чужбина, тя успява умело да се справи и като Художествен ръководител на Симфоничния оркестър на Сливен (2004-2016).

Александър Крунев – баритон, завършва СМУ „Любомир Пипков“ – София, специалност „пеене“, а след това – ДМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, вокален факултет, в класа на проф. Илия Йосифов. Учил е и при Никола Николов и баритона Сабин Марков. Последният му вокален педагог е Гена Димитрова. Първите му спектакли са в малки роли в Софийска опера и балет. Дебютът му в централна роля е още като студент в ролята на Жорж Жермон в операта „Травиата“, постановка на Държавна опера – Пловдив. От тогава до днес репертоарът му е нарастнал със седемдесет роли. Публиката го познава като Риголето, Набуко и Фалстаф от едноименните опери, а също и като Яго в „Отело“, граф ди Луна в „Трубадур“, Ренато от „Бал с маски“, Маркиз Поза в „Дон Карлос“, дон Карло в „Ернани“, дон Карло в „Силата на съдбата“ от Верди, в оперите на Пучини – барон Скарпия в „Тоска“, Шарплес в „Мадам Бътерфлай“, Пинг в „Турандот“, Леско в „Манон Леско“, Марсел в „Бохеми“, репертоарът му в оперите на Росини включва Фигаро от „Севилския бръснар“, Тадео в „Италианката в Алжир“; в операта на Леонкавало „Палячи“ изпълнява ролите и на Тонио и Силвио. В оперите на Моцарт той е познат като Дон Жуан, Алфио от „Селска чест“, в „Хофманови разкази“ е изпълнявал Линдорф, Копелиус, Да Пертуто и доктор Миракъл, в оперите на Доницети е Енрико от „Лучия ди Ламермур“, Малатеста от „Дон Паскуале“. Изпълнител на кантатно-ораториални произведения – „Кармина Бурана“ на Карл Орф, „Реквием“ на Моцарт, „Симфония №9“ на Бетовен и други. Дългогодишен солист на Софийска опера и балет. От 2008 г. е солист на Държавна опера – Бургас. Гастролирал е в цяла Европа, Америка, Япония, Корея, Мароко, Алжир.

Носител на награда „Златно перо“ за постижения по случай Деня на славянската писменост и култура.

Илиана Тодорова, пиано, е родена в Бургас. Завършва Средно музикално училище “Проф. Панчо Владигеров” в родния си град при Елена Пеева,паралелно с това е извънреден студент в класа на проф. Джулия и Константин Ганеви, ученици и наследници на руския педагог Нейгауз, в Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” , където по-късно получава висшето си образование в класа на проф. Стела Димитрова – Майсторова и магистърска степен при проф. Борислава Танева. Носител е на 12 национални и международни награди (пет първи), сред които – Първа награда на “Светослав Обретенов”, Grand Prix на международния конкурс “Albert Roussel”, Втора награда на “Виртуози на пианото”, Усти над Лабем,Чехия, пета награда на XXI Международен конкурс за пианисти Сенигалия, Италия, “Карл Филч”,Сибиу, Румъния и др. Участва в десетки национални и международни фестивали в България, Гърция,Кипър,Израел, Словакия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Швейцария, Франция, Чехия, Унгария, Румъния, Тайланд, Хонг Конг, Япония и много други. Свири с всички водещи оркестри в България, както и с редица европейски ансамбли. Член на “Trio di Vienna”.Осъществява над сто национални и световни премиери на произведения от български и европейски съвременни композитори. Концертира на престижни подиуми като Biblioteca Berio, Генуа и Teatro Comunale di Firenze, Италия, International Cultural Center Athanaeum, Атина, Bösendorfer Saal, Виена, Световен културен и конгресен център, Хонг Конг и мн.др. Ръководи майсторски класове по пиано и камерна музика в Австрия, Италия, Румъния, Кипър, Хонг Конг. Записва за Българско национално радио, Българска национална телевизия, ERT-3,Гърция, RAI 1- Италия, Националното радио и телевизия на Хонг Конг. Нейни продукции са включени в Златния фонд на БНР. Има издадени 9 CD – за американската компания “ММО”, “Crystal”,Гърция, Voiceart, Австрия и Съюз на българските композитори. Постоянно осъществява записи за филмови продукции с италианското звукозаписно студио Sud Ovest Records. Илиана Тодорова е член на международната асоциация “Albert Roussel”,Франция, Шубертово дружество, Австрия и на българското представителство на Международната асоциация за съвременна музика. Илиана Тодорова има близо двадесетгодишен академичен стаж като преподавател по пиано и камерна музика в НБУ и НМА, и е ежегоден педагог и пианист към Лятна академия за майсторски класове към Ost-West-Musikfest, St. Polten, Австрия. Участвала е в Мартенски музикални дни, Софийски музикални седмици, Салон на изкуствата, Пианисимо, Преглед на нова българска музика, Тракийско лято, Австрийски музикални седмици и редица международни форуми в различни държави.

Публикации: Творчески публикации (издадени компактдискове): •Съвременни български и гръцки композитори Дуо Лафчиева-Тодорова Деница Лафчиева, кларинет Илиана Тодорова, пиано 1998, "Crystal", Гърция •Петър Петров Концерт за пиано в памет на Ерик Сати Камерен ансамбъл "Tempi concertati" диригент Веселин Байчев 2000, Съюз на българските композитори •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 412, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 413, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Дуо Кузманова-Тодорова Цезар Франк Бах Сарасате 2001, Voiceart, Австрия •Моцарт, Концерти за пиано и оркестър KV 38 и 40, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2002, Music minus one, САЩ •Homage a violin "Da Vinci" - Stradivarius 1725 дуо Кузманова-Тодорова 2004, Voiceart, Австрия •Камий Сен-Санс Концерт за пиано и оркестър сол минор Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2005, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 482, Русенска филхармония Диригент Найден Тодоров 2007, Naxos, Holland Научни доклади: "Хиндемит в България между двете световни войни", Млад научен форум за музика и танц, брой 1 (2007) "Пианото и пианистът", Млад научен форум за музика и танц“, брой 3 (2009) "Възникване и промени в семантиката на понятието "симфонизъм", Млад научен форум за музика и танц, брой 4 (2010) "Романтичната сонатна форма - трансформации (развитие и отлики от класическата), Млад научен форум за музика и танц, брой 5 (2011).