Вторият по големина производител на петрол в Русия „Лукойл“ съобщи в четвъртък, че е постигнал споразумение да продаде свое подразделение - LUKOIL International GmbH, което управлява задграничните активи на компанията - на американската корпорация за частни капиталови инвестиции Carlyle Group.

От компанията също така заявиха, че „Лукойл“ ще запази собствеността върху активите си в Казахстан.

„Лукойл“ и най-големият руски производител на петрол „Роснефт“ бяха санкционирани от САЩ през октомври миналата година заради бавния напредък в мирните преговори между Русия и Украйна, припомня Ройтерс.

Този ход принуди „Лукойл“ да се освободи от задграничния си бизнес.