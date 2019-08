Рок група със симфоничен оркестър на сцената на Летен театър – Бургас

„They say rock is dead?“ е въпросът, на който Николо Коцев, групата му „Кикимора“ и оркестърът на Държавна опера – Бургас ще отговорят на 16-и август от 20:30 ч. от сцената на Летния театър в Бургас. Премиерата на концерта „They say rock is dead?“, събрал рок хитовете на ХХ-и век, беше в Бургас през месец февруари, тази година, като дни преди събитието билетите бяха изчерпани и поради изключителния интерес бе обявена дата за втори концерт.

На сцената на Летния театър ще излязат внушителен състав от: рок банда, смесен хор и симфоничен оркестър, за да изпълнят най-великите рок хитове от миналото и ексклузивни рок песни, придобили световна популярност в наши дни. Вълнуващите музикални бисери ще бъдат представени на сцената в симфонични аранжименти, повечето от които създадени специално за амбициозния проект от Николо Коцев.

Сред вечните парчета са “Jump” – Van Halen, “Living on a prayer” – Bon Jovi, “Highway to hell” – AC/DC, “Since you’ve been gone” и “Gates of Babylon” – Rainbow, “Kashmir” и “Stairway to heaven” – Led Zeppelin, “Bohemian rhapsody” – Queen, “Paradise city” – Guns ‘n Roses, “July morning” – Uriah Heep и др.

Всички те ще забият здрав рок под диригентската палка на Цанислав Петков!

Не пропускайте едно истинско удоволствие за сетивата, което ще предостави възможността на представителите на младото поколение да се почувстват в синхрон с ритъма и символиката на славните рок времена, а на тези, които са млади по душа – да забързат сърдечния си ритъм, с характерна за младежките години енергичност и непресъхващ вкус към стойностната музика!