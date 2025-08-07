Ако се чудите защо напълнявате, а нямате усещането, че преяждате, празните калории може да са причината за това. Храните и напитките с празни калории могат да са изключително коварен скрит причинител на напълняване. Някои храни и напитки, които консумирате всеки ден и които не ви карат да се чувствате преяли и сити, са причината да наддавате на тегло.

Кои са храните и напитките с празни калории, от които се напълнява?

Алкохол

Алкохолът е изключително калоричен. Всеки вид алкохол има калории, които реално са празни и не носят никаква хранителна стойност за организма ви. Например, в сто милилитра вино се съдържат между 70 и 87 калории в зависимост от вида на виното. Някои вина са и по-калорични, ако съдържат добавени захари. Замислете се кога е бил последният път, когато сте изпили само 100 мл вино. Същото важи за всеки вид алкохол, включително и бирата, която е най-нискокалорична, но пък никога не изпивате само 100 мл, нали?

Газирани напитки

Газираните напитки съдържат огромно количество захар. Тези празни калории ви карат да напълнявате изключително неусетно. В една бутилка газирана напитка от 500 мл се съдържат около 26 супени лъжици захар. Само си представете какъв ужасно вреден ефект има това не само върху теглото, но и върху здравето ви.

Плодови сокове

Плодовите сокове са също толкова богати на излишна захар, от която се пълнее и която представлява абсолютно празни калории за тялото ви. Без значение дали пиете натурален подсладен сок или прясно изцеден плодов сок, ефектът е същият – празни калории и изключително много излишна захар, която ви вреди.