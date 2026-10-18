Протести срещу поскъпването на живота се проведоха в събота във Франция, Белгия, Португалия и Италия.

Около 1200 души са арестувани, а 150 полицаи са ранени при безредиците, съпроводили масовите протести във Франция в събота, съобщи премиерът Себастиен Льокорню, цитиран от Франс прес, ДПА и Ройтерс. В няколко града бяха подпалени сгради и автомобили, нанесени бяха щети на кметства и разграбени магазини.

При посещение при полицейски части в Париж късно в събота Льокорню определи случилото се като „насилие с изключителна интензивност“.

Според премиера полицията се е сблъскала с „изключително агресивна ултралява група“, която е действала организирано и целенасочено срещу имущество, хора и държавни институции. „Няма да се оставим да ни сплашат“, подчерта Льокорню.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес заяви, че властите разполагат с множество видеозаписи на участници в насилието и през следващите дни ще има още арести.

Протестите бяха свикани от синдикати, представители на движението на „жълтите жилетки“, ученици, студенти, земеделци и други организации срещу високите разходи за живот и проблемите в образователната система. Според правителството в тях са участвали около 550 000 души, а организаторите посочиха около 800 000.

Пожар избухна и в кметството на Лимож. Сградата, която е на повече от 140 години, е „в голямата си част унищожена“, заяви префектът Морис Барате. Той определи случилото се като умишлен вандалски акт.

Президентът Еманюел Макрон осъди насилието и настоя извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. „Разрушителите“ и „мародерите“ трябва да бъдат „преследвани и наказани“, написа той в социалната мрежа „Екс“.

Кметовете на Париж, Марсилия и Лион Еманюел Грегоар, Беноа Паян и Грегори Дусе поискаха среща с премиера заради нанесените щети. В съвместно писмо те настояха да бъде изяснено как се е стигнало до тази ситуация.

Протести и в Белгия

Протестите във Франция се прехвърлиха и в съседна Белгия, като в Брюксел няколкостотин младежи протестираха и влязоха в сблъсъци с полицията.

Белгийски студентски групи заявиха, че се бунтуват срещу нарастващите разходи за образование и реформите, за които се опасяват, че ще направят висшето образование по-малко достъпно. Демонстранти се събраха в центъра на Брюксел, много от тях носеха маски и скандираха антифашистки лозунги. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, а някои протестиращи преобърнаха кола. Демонстрация имаше и в Лиеж.

Полицията влезе в сблъсъци с протестиращи в италианските градове Милано и Болоня

В италианските градове Милано и Болоня полицията използва сълзотворен газ и водомет при сблъсъци с участници в протести срещу високите разходи за живот, предаде Ройтерс. Премиерът Джорджа Мелони осъди насилието.

В Милано сблъсъците избухнаха на площада пред катедралата, след като групи протестиращи се отделиха от демонстрацията. Според италиански медии полицията използвала сълзотворен газ, след като била атакувана с камъни.

Служители на реда се опитаха да изведат протестиращи с качулки и от търговската галерия „Виторио Емануеле Втори“, разположена до площада.

Магазините спуснаха ролетните си щори, а туристите напуснаха централната част на града. Метростанция „Дуомо“ беше затворена по време на сблъсъците. Италиански медии съобщиха за няколко ранени и извършени арести, без да посочват точен брой.

В Болоня полицията използва водомет, за да разпръсне тълпата, и арестува седем души, след като протестът прерасна в насилие, съобщи агенция АНСА.

„Демонстрациите са право. Превръщането на градовете ни в бойни полета не е“, написа Мелони в социалната мрежа Екс. Италианската премиерка ще се изправи пред избори през следващата година.

Десетки хиляди протестираха в Лисабон срещу скъпите жилища и поскъпването на живота

Десетки хиляди хора участваха в събота пък в протест в центъра на Лисабон срещу нарастващите разходи за живот и задълбочаващата се жилищна криза в Португалия, предаде Ройтерс. Демонстрацията засилва натиска върху дясноцентристкото правителство.

Най-голямата синдикална конфедерация в страната, Общата конфедерация на португалските трудещи се (CGTP), която организира протеста, съобщи, че „десетки хиляди“ са изпълнили един от основните булеварди на столицата. Полицията не представи оценка за броя на участниците.

Протестиращите заявиха, че ниските заплати не догонват поскъпването на жилищата и останалите разходи за живот, което затруднява все повече домакинства.

Инфлацията в Португалия достигна 3,6 на сто през септември, подхранвана от по-високите цени на храните и горивата. Горивата са поскъпнали с 15 на сто на годишна база на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.

От 2017 г. цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти, а наемите по новите договори почти са се удвоили. Според Ройтерс това подхранва една от най-тежките кризи с достъпността на жилищата в Европа, като натискът е най-силен в големите градове.

Сред участниците беше 26-годишната Каролина Круз, докторантка и изследователка по биология, която получава стипендия от около 1300 евро месечно. Тя и партньорът ѝ плащат наем от 716 евро за апартамент в района на Лисабон, но при подновяване на договора сумата може да надхвърли 1200 евро.

„Аз съм първият човек в семейството ми, който е постъпил в докторска програма, и въпреки всичко, което съм учила, все още не мога да се справя... В момента проблемът е жилищното настаняване в Лисабон“, заяви Круз.

Шестдесет и две годишният учител Педро Пенило определи управляващите като „откъснати от реалността“.

„Животът е невероятно скъп... цените се покачват брутално. Трябва да видя как ще се развие ипотеката ми през следващите месеци, когато бъде преизчислена. Много съм притеснен“, каза той.

Демонстрацията последва дни на нарастващо напрежение, включително разчистването от полицията на палатков лагер на активисти за жилищни права в Порто в ранните часове на понеделник.

Министърът по парламентарните въпроси Карлос Абреу Аморим заяви в петък, че „правителството няма да се поддаде на виковете от улицата“. По думите му вече се въвеждат конкретни мерки за справяне с проблемите.

В Албания също се провеждат масови протести с искане за оставката на премиера, отбелязва агенция Ройтерс, цитирана от БТА.