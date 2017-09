Славей Киряков триумфира с кайт сърфа в Приморско

Смелчаци с дъски и хвърчила се събраха на плажа на ММЦ – Приморско, за да се включат в Републиканското първенство по кайт сърф – регата „Приморско есен“ 2017. Първите места в състезанието бяха окупирани от представители на местния клуб.

В продължение на два дни сърфистите сътвориха истинско шоу за плажуващите, като им показаха уменията си в екстремния воден спорт. Те се състезаваха в дисциплините COURSE RACING – KITE FOIL, COURSE RACING – KITEBOARD, HANG TIME и BEST TRICK.

Клуб „Корал“ в Приморско и тази година успя да пребори конкуренцията, като зае челните места в крайното класиране.

Първото място в BEST TRICK зае Славей Кирилов Киряков от Сърф клуб „Корал“. Втори е Александър Александров Танев от Бургаски морски клуб.

Трети стана Мартин Светославов Маринов, последван от Стоян Неделчев Стоянов, Йордан Милков Матеев и Димитър Николаев Костов – всички от клуба в Приморско.

В дисциплината HANG TIME отново първото място зае Славей Киряков от клуб „Корал“, след него се нареди съотборникът му Мартин Маринов, а трети стана Кристиан Георгиев Манев от Поморие.

В дисциплината COURSE RACING – KITE FOIL класирането е, както следва: Кристиан Георгиев Манев от Поморие – първи, Йордан Милков Матеев от Сърф клуб „Корал – втори, Александър Димитров Караманолев от Поморие – трети.

В COURSE RACING – KITEBOARD класацията оглави Симеон Владимиров Атанасов от Бургаски морски клуб, на втора позиция остана Славей Киряков от Сърф клуб „Корал“, третото място зае Станимир Христов Копчелиев, също от клуб „Корал“.

Организатори на регатата са Българска федерация по ветроходство, сърф клуб „Корал“ и Община Приморско.