Google публикува днес своя традиционен годишен списък с най-търсените думи, който предоставя уникален поглед върху най-значимите тенденции в България през изминалата година.

Голям брой земетресения бяха регистрирани тази година както по света, така и в региона, поради което този термин е начело нa най-търсените термини от България. „Избори 2023“ е следващият термин в списъка, а имената на политическите личности Ваня Григорова и Мария Габриел също намират място в челната десетка. Актуалните глобални събития, като войната в Израел и Палестина привлякоха голямо внимание у нас, така че и двата термина са сред най-търсените през 2023 г. Сочената за най-щастливо животно в света, австралийската куока, е привлякла интереса на българите, което я нарежда на почетното девето място в класацията.

Политически лица преобладават при най-търсените български личности през годината, като класацията се оглавява от кандидатът за кмет на столицата Ваня Григорова. Място в челната десетка намират и шампионката по шах Нургюл Салимова, певицата Керана, Васил Божков и Иван Гешев.

Отличената с престижната международна награда “Букър” книга „Времеубежище“ на Георги Господинов води класацията сред книгите, изпреварвайки биографичните книги на Матю Пери, принц Хари и Лили Иванова.

Сред филмовите заглавия редом до нашумелите „Опенхаймер” и „Барби” се нарежда българската лента „Чалга“. А най-търсеният концерт е бил този на групата Imagine Dragons, които посетиха България за първи път през 2023 година. Очакваният концерт на Ед Шийрън заема второ място, като челната тройка се допълва от концерта на Графа. Разнообразните стилови предпочитания на българите проличават в класацията, в която място намират концертите на Николина Чакърдъкова, Софи Маринова, група “Молец” и пианиста Евгени Генчев.

Сред спортните събития традиционно преобладават футболните срещи на големите ни отбори, като тази година интерес са предизвикали и Световното първенство по футбол за жени, както и благотворителният „Мач на надеждата“, организиран от бившия капитан на националния ни отбор Стилиян Петров.

Гореща тема тази година, когато се разглеждат термини, свързани с технологии, игри и мобилни устройства, е изкуственият интелект, за който мненията все още са разделени. В тази категория най-търсеният термин е ChatGPT, а платформата „Дигитална раница“ на Министерство на образованието, както и системата за ранно известяване BG-ALERT също са в топ десет на търсенията.

Предпочитаните рецепти, правописни затруднения, въпросите „как” и „колко струва”, както и определения на понятия като „инфлация”, „свръхпечалба” и „интимна връзка”, може да намерите в пълните списъци по категории по-долу:

Списъци по категории:

Общи търсения

земетресение

избори 2023

Израел

Ваня Григорова

Матю Пери

Палестина

Тина Търнър

Мария Габриел

куока

Опенхаймер

Български личности

Ваня Григорова

Мария Габриел

Васил Терзиев

Нургюл Салимова

Васил Божков

Иван Гешев

Виктория Готева

Розали Петрова

Керана

Антон Хекимян

Филми

Опенхаймер

Барби

Бързи и яростни

Чалга

Всичко навсякъде наведнъж

Аватар 2

Creed 3

Джон Уик 4

Монахинята 2

Мега звяр 2

Концерти

Imagine Dragons

Ед Шийрън

Графа

Евгени Генчев

Николина Чакърдъкова

Софи Маринова

Молец

Миле Китич

Лили Иванова

Тони Димитрова

Спортни събития

Левски – Айнтрахт

Световно първенство по футбол за жени

България – Унгария

Лудогорец – Аякс

ЦСКА – Левски

Левски – Шкупи

България – Сърбия

Левски – Апоел Беер Шева

Ботев – Левски

Мач на надеждата

Книги

Георги Господинов: „Времеубежище”

Матю Пери: „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо”

Принц Хари: „Резервният”

Лили Иванова: „Моят личен дневник”

Георги Милков: „Истории от ръчния багаж”

Людмила Филипова: „Войната на буквите”

Яна Титова: „Диада”

Кай Бърд и Мартин Шъруин: „Опенхаймер – Американският Прометей”

Хю Хауи: „Силоз”

Димитър Кирязов: „101% Бай Иван”

Технологични търсения

chat GPT

iPhone 15

character AI

BG-ALERT

The last of us

Дигитална раница

Chandrayaan-3

Hogwarts legacy

Samsung Galaxy S23 Ultra

Open AI

Български ТВ формати и сериали

Игри на волята

Ергенът

Войната на буквите

Сървайвър

Фермата

Алея на славата

Аll inclusive

Маскираният певец

Много мой човек

Вина

Как

Как се гласува с машина

Как се иска прошка

Как завършиха мачовете

Как се яде маракуя

Как се създава Израел

Как се садят картофи

Как се сваля кръвно

Как да проверя кога ще ми изплатят болничния

Как се обезвъздушава радиатор

Как се прави кисело мляко

Рецепта

баджи

пататник

кюфтета по чирпански

куймак

тиквеник

палачинки

фокача

кьор сарма

царска туршия

чили кон карне

Колко струва

колко струва грам злато

колко струва моят имот

колко струва прехвърляне на кола

колко струва турската лира

колко струва един бъбрек

колко струва почистване на двор

колко струва инвитро процедура в българия

колко струва playstation 4

колко струва един биткойн

колко струва карта за градски транспорт в София

Правопис

немарлив

уличавам

куче пазач

помощта

безпокоя

честит рожден ден

угаждам

одобрявам

неслучайно

абитуриентка

Определение

гефирофобия

интимна връзка

естерификация

фенотип

несъгласувано

лъч

стопанска дейност

инфлация

пазар на труда

свръхпечалба

