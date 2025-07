Киното е за всички – BIFF 2025 отваря врати за по-достъпно филмово изживяване



Международният филмов фестивал Бургас (BIFF) обяви специална инициатива за своето 10-то юбилейно издание, насочена към глухи и слабочуващи зрители. Част от селекцията тази година ще включва прожекции със SDH субтитри (Subtitles for the Deaf and Hard-of-Hearing), осигуряващи пълноценно възприемане на филмите и за хора с увреден слух.



Прожекциите ще бъдат с напълно безплатен достъп, а на място ще има доброволци, които ще съдействат на посетителите.

Фестивалът ще се проведе от 12 до 18 юли 2025 г. на различни локации в Бургас, като конкретната програма с прожекциите със SDH субтитри ще се проведе в Културен дом НХК на 14 юли.



Организаторите подчертават, че инициативата е продължение на стремежа на фестивала да бъде включващо и достъпно културно събитие, отворено за всички.



Международен филмов фестивал Бургас се организира със съдействието на Община Бургас.



Акценти от програмата със SDH субтитри:



14 юли – Международен конкурс за късометражен филм, 18:30 ч., НХК



14 юли – Програма „Планктон“, 21:30 ч., FLUCA



16 юли – Международен конкурс за късометражен филм, 18:00 ч., НХК



16 юли – Програма „Планктон“, 16:00 ч., НХК