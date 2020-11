„Зимни джаз вечери” продължават с “The Words and Music of Irving Berlin”

Въпреки хладното време навън и наложените противоепидемични мерки, доброто настроение няма да подмине Бургас благодарение на „Зимните джаз вечери”. Цикълът с концерти продължава с участието на цяла плеяда обичани изпълнители, които представят музикалния си проект “The Words and Music of Irving Berlin”.

„Каним ви да се впуснете в едно вълнуващо музикално приключение. Да се потопите в бурните двадесет. Да сложите очилата с розови рамки и да надникнем в лудите години на джаза. Да освободите въображението си и да срещнете изящната дама с копринените чорапи и високи токчета, с питието в ръка, чакаща покана за танц... Или мъжа в костюма, седящ сам на бара, търсещ любов за една вечер. Жужящите двадесет, когато думата "джаз" се използва в смисъла на нещо вълнуващо и забавно. Когато кадрите са черно бели и когато слагаме най - красивите дрехи... Да се облечете в музика и вдъхновение, като че сте в модерния театър на хотел Ритц.”, подканват музикантите. “The Words and Music of Irving Berlin” е нов проект, който е ориентиран изцяло към музиката на известния американски композитор Ървин Берлин (1888-1989). Считан е за един от най - великите композитори в историята на Америка. Написва приблизително 1500 песни, включително партитури за 20 оригинални шоу програми на Бродуей и 15 оригинални холивудски филма, като песните му са номинирани осем пъти за награди Оскар. Пиесите му са презаписвани от многобройни изпълнители, част от които: Andrews Sisters, Fred Astaire, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Frank Sinatra, Judy Garland, Nat King Cole, Michael Buble и др. В програмата са включени световно известните хитове "Blue skies, White Christmas, Puttin'on the Ritz. Публиката ще се запознае с малка част от огромното творчество на Ървин Берлин. Проектът има за цел да се развива с времето, както и да обогатява репертоара си. В това необикновено пътешествие музикални гидове ще бъдат любими и познати имена: Велека Цанкова - вокал, Тихомир Кръстев - саксофон, Станислав Арабаджиев - пиано, Васил Хаджигрудев - контрабас, Атанас Попов - ударни „Зимни джаз вечери” се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Концертът ще се състои на 21 ноември (събота) от 20:00 ч. в “Клуб модерен театър “ Билети се продават на каса “Часовника”. За резервация тел. 0894/898098 и 0889/80-11-20. Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.