Yettel официално даде старт на нова телевизионна услуга за българския пазар. Платформата от следващо поколение на телекома съчетава всички предимства на интерактивната телевизия и отива дори по-далеч в едно качествено ново премиум изживяване с цялото любимо съдържание, напомнящо стрийминг платформа. Yettel TV стъпва върху иновативни технически решения, напълно нов за пазара потребителски интерфейс, ориентирана към съдържанието платформа с интуитивна навигация и забавление на различни устройства по всяко време и по избран от тях начин.

„Нашата цел е непрекъснато да представяме услуги от най-висок клас и с възможно най-много добавена стойност за нашите клиенти; визията ни е насочена към това да пуснем по-добро предложение, отколкото просто да бъдем първи на пазара. Yettel TV поставя нови стандарти в потребителското изживяване и използва висок клас технология, за да предложи модерни функционалности и първокласно изживяване. Нашите клиенти очакват от нас телевизионна услуга без компромис в качеството и с необходимото внимание към детайла. Радваме се, че времето да им я предложим, настъпи“, каза главният изпълнителен директор на Yettel България Джейсън Кинг.

За търговския старт на Yettel TV телекомът е разработил два плана – TV Favorite, съдържащ 100+ канала, и TV Max с 200+ канала. Иновативните функционалности на Yettel TV са създадени така, че да отговорят на растящите очаквания на активния човек за повече свобода, гъвкавост и персонализираност в потреблението на дигитално съдържание. Затова и всички потребители, които се възползват от услугата, могат да гледат на различни видове устройства – на всеки телевизор чрез Smart TV Box, лаптопи/компютри, избрани смартфони и таблети, докато са вкъщи, а скоро предстои и въвеждане на функционалности, които ще позволят гледане на определени модели смарт телевизори чрез приложение, както и в движение навън и дори в чужбина на територията на ЕС. Yettel TV включва всички основни функции на интерактивната телевизия, на които потребителите държат, като стартиране, пауза, пускане отначало, запис на съдържание и връщане назад до 7 дни, както и smart представяне на съдържание и страница с модерен дизайн с детайли за всяко предаване. А за най-доброто клиентско изживяване Yettel TV идва с голям брой уникални канали с HD и 4K резолюция.

Стартиралата през 2021 г. успешна интеграция на 5G позволи на Yettel да започне уверено да разширява гамата си от решения за дома, предлагайки и фиксиран безкабелен интернет за дома (FWA) през мобилната си мрежа. „FWA е в сърцето на стратегията ни за развитие и за нас беше особено важно да предложим новата си телевизионна услуга именно през тази съвременна технология и страхотната ни 5G мрежа“, обясни главният търговски директор на Yettel България Богдан Узелац. По думите му така компанията ще гарантира, че стъпвайки върху 5G изживяване в най-добрата мрежа според 5 поредни Best in Test сертификата от umlaut, телевизионната услуга ще работи според най-високите стандарти на Yettel и ще надмине очакванията на клиентите.

Затова през първите няколко месеца от старта на Yettel TV платформата ще се предлага на всички настоящи и нови клиенти на домашен 5G интернет от Yettel. Комбинираната услуга от интерактивна телевизия Yettel TV и 5G фиксиран Интернет за дома ще бъде достъпна на цена от 1 лв. на месец за първите 6 месеца с договор за 2 години, а първите 1000 потребители ще получат специален All-in-one пакет, включващ всички допълнителни платени канали – Diema Extra, MaxSport Plus, пълният пакет HBO Full pack и 7/8 TV. В близко бъдеще платформата ще бъде достъпна като самостоятелна услуга за всеки потребител, без значение от доставчика на интернет и вида на свързаността. „По този начин искаме да се отблагодарим на нашите FWA клиенти за доверието, като им дадем шанса да бъдат първите, които ще се докоснат до нашата интерактивна телевизия“, подчерта Узелац и посочи, че през последната година компанията отчита двоен ръст на клиентите на фиксирания интернет за дома със степен на удовлетвореност от 90%.

Yettel TV пристига със Smart TV Box, който се инсталира лесно, без кабели и нужда от домашно посещение на техници. Устройството има мощен процесор и Wi-Fi връзка и на практика превръща всеки телевизор с HDMI извод в смарт телевизор. Така потребителите не само получават интерактивна телевизия, но могат и да инсталират приложения на стрийминг услуги като HBO Max, YouTube, Spotify, Showtime. За клиентите, които разполагат със смарт телевизори, предстои да се въведе функционалност, която ще им позволи да гледат на избрани модели смарт телевизори директно през приложението Yettel TV, достъпно в Google App Store. Потребителите свързват лесно и всякакви аксесоари като клавиатури и джойстици, с които играят любимите си игри. Управлението на телевизора и на Smart TV Box-a става с универсално Bluetooth дистанционно, което свети в тъмното за максимално удобство. 5G свързаността е подсигурена от последно поколение рутери с лесен монтаж. Те работят с новия Wi-Fi 6 стандарт за достигане на максимална скорост от 300 Mbps при работа със смартфони, лаптопи и таблети от последно поколение с възможност за безжично и лесно свързване едновременно на до 128 устройства.

Интерактивната телевизия и безкабелният 5G интернет за дома идват и с услугата „Онлайн защита“ за целия период на договора, която дава сигурност при сърфиране със защита от разнообразни заплахи в мрежата като зловреден софтуер, вируси, червеи, phishing, pharming и други.

