Шоу на границите на възможното в Бургас. Входът е свободен

Топ елитни бойци 7 и 8 дан ще участват в зрелищно демонстрационно шоу на "границите на възможното" в Бургас. Събитието е във вторник, 15 октомври. Началният час е 18.00 часа, а мястото- зала „Младост“. Входът е свободен!

Майсторите ще покажат умения, които трудно биха били видяни дори и в блокбъстърите, посветени на източни бойни изкуства.

Бургазлии и гостите на града ще имат уникалния шанс да се докоснат до магията на източното бойно изкуство само броени дни преди старта на най-елитното и престижно първенство по таекуондо в света - сериите GRAND PRIX 2019, чиито домакин е българската столица. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се бият за победата, титлата "THE BEST OF THE BEASTS" и награден фонд от 100 000 USD.

Демо отборът е съставен от най-добрите състезатели в света по таекуондо. Сред тях са професионални таекуондо състезатели, избрани в жестоката конкуренция на десетки милиони в Южна Корея.

Демо отборът пътува из целия свят и програмата му е запълнена с години напред. Кандидатурата на България е одобрена сред десетки други и по този начин Бургас ще има честта да посрещне звездния тим.