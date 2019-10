Магията на бойните изкуства и спиращо дъха щоу в Бургас на 15 октомври

След посещението си при папа Франциск във Ватикана, в централите на ООН в Ню Йорк и Женева, и в централата на МОК в Лозана, най-емблематичният боен демо-отбор ще стъпи и на родна земя. WORLD TAEKWONDO Demo Team ще представят спиращото си дъха шоу в Бургас на 15 октомври от 18.00 часа в зала "Младост".

Бургазлии и гостите на града ще имат уникалния шанс да се докоснат до магията на източното бойно изкуство, чрез невероятните демонстрации на най-атрактивния демонстративен отбор в света.

Това ще се случи само броени дни, преди старта на най-елитното и престижно първенство по таекуондо в света - сериите GRAND PRIX 2019, чиито домакин е българската столица. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се бият за победата, титлата "THE BEST OF THE BEASTS" и награден фонд от 100 000 USD.

Демо отборът е съставен от най-добрите състезатели в света по таекуондо. Таекуондо е национален спорт, историческо наследство и забележителност. Демо отборът е съставен от професионални таекуондо състезатели, избрани в жестоката конкуренция на десетки милиони в Южна Корея.

Демо отборът пътува из целия свят и програмата му е запълнена с години напред. Кандидатурата на България е одобрена сред десетки други, и по този начин Бургас ще има честта да посрещне звездния тим.

Отборът е имал демонстрации на места като централата на ООН, Ватикана, пред множество държавни глави, премиери, министри и други.

Събитието се организира със съдействието на Община Бургас.

Входът е свободен!