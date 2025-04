Ирландската изпълнителка Ройшин Мърфи ще се включи в тазгодишното издание на поредицата от концерти Burgas Summer Live и ще гостува на сцената на Морска гара на 2 август, съобщават организаторите от Fest Team.



Певицата бе обявена като чат от програмата на събитието през 2023 г., но отмени участието си ден по-рано заради здравословен проблем.

Ройшин Мърфин е известна като част от дуета Moloko, в който заедно с Марк Брайдън създават хитове като The Time Is Now, Sing It Back и Party Weirdo.



Самостоятелната ѝ кариера през последните години се развива не по-малко успешно и за вече близо 20 години има зад гърба си пет самостоятелни албума. Последният от тях Hit Parade e издаден през 2023 г.