Приключиха снимките по българския късометражен филм с участието на номинираната за „Оскар“ бургазлийка Мария Бакалова. Екипът на филма, озаглавен „Това, което остава”, пристигна в Бургас в началото на тази година и превърна в снимачна площадка пространството на подземната улица, площад „Св. св. Кирил и Методий”, пасарелката край хотел „Мираж”. Лентата ще има своята бургаска премиера през 2024 година.

Филмът „Това, което остава” (английско заглавие: What Stays After) е режисиран от Димитрис Георгиев, който е и автор на сценария заедно с Марий Росен. Към Бакалова в екипа се присъединяват водещите български актьори Захари Бахаров, Елена Телбис и Маргита Гошева.

Късометражната лента е продуцирана от No Blink Pictures, New European Wave Entertainment (Теодора Младенова) и Five Oceans –продуцентската компания на Бакалова, съоснована с нейния колега актьор и режисьор Юлиан Костов. Продукцията е финансирана от Националния филмов център и подкрепена от Община Бургас по фонд „Култура”.

Филмът разказва историята на съзряването на едно момче по време на трагични събития, които разкъсват семейството му. Героите се сблъскват с болката от загубата на любим човек, откриват истини, за които не са готови, правят избори, които ще променят живота им и изпитват вина, която ги разяжда. Това е вторият филм, продуциран от Костов и Бакалова след „Триумф“ на българските режисьори Петър Вълчанов и Кристина Грозева, в който Костов и Бакалова също участват.