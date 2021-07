Най-популярните джаз и поп стандарти в един незабравим концерт ще представи Васил Петров на 30 юли от 21.00 часа на остров Света Анастасия.



Какво да очаквате? Музика, която одухотворява. С дълбок смисъл, предаден в различни настроения и усещания - за романтика и споделеност, за жизнерадост и усмивка.

В програмата са заглавията – The Girl from Ipanema, How insensitive, Killing me softly, Can`t take my eyes of you, Soldier Fortune, The shadow of your smile, българските му хитове „Другият“ и „Подслон“ в дъжда, както и теми от новият му албум LOVE SONGS Vol.1., който беше анонсиран за рождения му ден и много изненади.

До него на сцената ще бъдат брилянтните музиканти – Йордан Тоновски- пиано, Кристиян Желев- ударни и Христо Минчев- бас китара.

Заповядайте на Острова за една вълшебна юлска вечер!

Програма:

20:00 часа – отпътуване от „Магазия 1“

21:00 часа – начало на концерта

22:30 часа – отплаване за „Магазия 1“

23:00 часа – пристигане на „Магазия 1“

*Качването на борда кораба, за отпътуване към Острова, започва в 19:30 часа.

Цена на билет: 45 лева, с включен транспорт.

Билети може да закупите в:

-Туристически информационен център "Часовника". За информация: 056 /82 57 72;

-Туристически информационен център "Магазия 1". За информация: телефон 0882 004 124.

- Грабо.бг - https://grabo.bg/burgas/kontzert-na-v-petrov-0zwqd83