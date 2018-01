18-годишен българин влиза в X Factor Финландия

Викторио Ангелов от България ще се бори за симпатиите на жури и зрители в най-новото издание на X Factor – Финландия.

Това е съобщил пред „Монитор“ 18-годишният изпълнител. През 2014 г. той стана един от тримата финалисти във финландското издание на The Voice Kids.



Поредният сезон на формата в скандинавската държава тръгва на 4 февруари по MTV3 Finland, но заради суровите клаузи, които имат договорите на участниците, Викторио отказва да разкрие подробности за явяването си на кастинга. "Нямам търпение да разберете какво се е случило! Мечтая да успея да пробия и по някакъв начин да прославя България!" - само това коментира Викторио, който от две години е ученик в музикалната гимназия Сибелиус в Хелзинки.



Младият изпълнител е роден в Шумен и започва сценичната си кариера преди 12 години, когато майка му го завежда при музикалния педагог Мариана Ставрева. "Тогава нямах идея нито къде съм, нито какво се случва, а най-малко какво предстои", спомня си той.



Преди 6 години семейството на гласовитото момче се премества в Турку, Финландия, където изучавал фински в интеграционен клас. Музикалното му развитие било под въпрос, докато момчето не среща вокалната педагожка от Русия Светлана Зеньова, която е негов ментор и до днес.



Тийнейджърът обаче не само продължава, но прави и удар. Докато гледа телевизия, разпознава рекламата за The Voice of Finland Kids, решава да участва, намира човек, който да му преведе какво трябва да подготви и в последния ден от срока изпратил на организаторите аматьорско домашно видео с Have You Ever Seen The Rain на Creedence Clearwater Revival. В риалити формата момчето успя да си завоюва позиция във финалната тройка.