Над 400 000 картички тръгват към туристи: Благодарим, че избрахте България

По инициатива на министъра на туризма Николина Ангелкова над 400 000 картички тръгват към туристите, почиващи в България. Специалният жест цели да им благодари, че са избрали страната за дестинация на своята почивка.

Гостите, които ще получат специалната картичка, ще бъдат избрани на случаен принцип, като те ще се разпределят пропорционално в цялата страна. Очаква се картичките да бъдат изпратени в следващите дни до края на сезона.

Визията на картичката пресъздава облика на пощенската марка, посветена на „2017- Международна година на устойчивия туризъм за развитие“. Стенописи от Рилският манастир и Тракийската казанлъшка гробни са изобразени на предната част на картичката. В допълнение на красивите фрагменти е специалното послание подписано лично от министъра на туризма Николина Ангелкова. То гласи: Thank you for choosing Bulgaria!, което означава „Благодаря ви, че избрахте България!“.