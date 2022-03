Забраната на книгите за съжаление е история, стара, колкото писаното слово. Информацията, която дава път на разширяването на идеите, е дар, но поради същата причина може да се разглежда като опасна.



Американските търговци на книги за свободно изразяване отбелязаха през 2016 г. нарастващи списъци с училища и библиотеки, забраняващи заглавия като The Kite Runner на Khaled Hosseini, Loved на Тони Морисън и The Miseducation of Cameron Post на Емили М. Данфорт.



Сега обаче сме свидетели на нова забрана - тук става дума не само за идеи, но и за граници. Университет в Милано се опита да отмени курс по класическия руски романист Фьодор Достоевски поради настоящата враждебна инвазия на Украйна от Русия.



Паоло Нори, италиански писател, който бил поканен да изнесе гост-лекция от четири части за Достоевски в университета в Милано-Бикока, изрази разочарованието си във видео в Instagram, след като получил известие, което го информирало, че курсът му е "отложен". В имейла пишело: "Уважаеми професоре, заместник-ректорът по дидактика ме информира за взетото от ректора решение да отложим курса по Достоевски. Това се налага, за да се избегнат всякакви противоречия, особено вътрешни, по време на силното напрежение."



"Осъзнавам, че това, което се случва в Украйна, е ужасно и ми се плаче само като си помисля за войната. Но това, което се случва в Италия, е нелепо. Не само да си жив руснак в Италия днес е погрешно, но и да си мъртъв руснак, осъден на смърт през 1849 г., защото е чел нещо забранено. Не е за вярване, че италиански университет ще забрани курс за автор като Достоевски. Творчеството на Достоевски включва емблематични екзистенциални заглавия като "Записки от подземието", "Престъпление и наказание" и "Братя Карамазови". Достоевски е осъден на смърт за четене на забранени книги през 1849 г. за дейността си с "радикална интелектуална дискусионна група", наречена Петрашевски кръг. Екзекуцията му е спряна в последния момент, но той излежава четири години в сибирски трудов лагер за стремежа си към интелектуална свобода", обяснява във видеото си Нори.



Клипът получава голяма популярност сред неговите почти 20 000 последователи и до сряда сутринта "Достоевски" се превръща в тема в Twitter. Реакцията срещу решението е била главно негативна.



Бившият министър-председател на Италия Матео Ренци написа в Twitter: "В това време трябва да учим повече, а не по-малко: в университета имаме нужда от учители, а не от неспособни бюрократи".





Мнозина отбелязаха, че заличаването на руската култура, особено нейната дълбока философска история, е само в полза на Путин. Някои потребители на Twitter цитират самия Достоевски: "Можеш да бъдеш искрен и все пак да си глупав".



Изглежда обаче, че реакцията е послужила за възстановяване на курса по Достоевски. Университетът публикува изявление, в което се казва: "Университетът в Милано-Бикока е университет, отворен за диалог, дори в този много труден период, който ни вижда обезпокоени от ескалацията на конфликта. Курсът на писателя Паоло Нори е част от курса по писане, насочен към студенти и граждани, които имат за цел да развият напречни умения чрез форми на писане. Университетът потвърждава, че този курс ще се провежда в създадените групи и ще се занимава със съдържанието, което вече е договорено с автора. Освен това ректорът на университета ще се срещне с Паоло Нори следващата седмица."



С културните бойкоти към Русия, включващи отмяна на турнета в страната, оттегляне на филми, отказ на чуждестранни зали да приемат руски изпълнители и т.н., ние вървим по тънка линия за наказване на хора за действията на техния лидер.