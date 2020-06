Technotronic и Masterboy също идват за Spice music festival 2020

TECHNOTRONIC и MASTERBOY & Beatrix Delgado са новите изпълнители, които се присъединяват към програмата на SPICE Music Festival, който ще се проведе на 7, 8 и 9 август 2020 в Бургас!

И двете формации са добре познати на феновете на музиката от 90-те, тъй като в началото на десетилетието белгийската денс група превзема всички партита и дискотеки по света с песента „Pump Up the Jam“. Следват няколко успешни албума и още хитове (Get Up (Before The Night Is Over), This Beat Is Technotronic и др.), които можете да чуете и до днес на най-големите денс партита по света. Групата пристига в Бургас, за да се присъедини към SPICE Music Festival 2020!

Освен тях към тридневния музикален маратон се присъединява и немската евроденс формация MASTERBOY & Beatrix Delgado. През 2020 музикантите празнуват 30 години на сцената и SPICE Music Festival става част от събития, с които групата ще отпразнува юбилея си. Хитовете им ще ни припомнят началото на 90-те, когато танцувахме на „Feel The Heat Of The Night“, „Dance To The Beat“, „I Got To Give It Up“, „Everybody Needs Somebody“ и др.

За да ни върнат в незабравимата атмосфера на 90-те в Бургас ще пристигнат и Bomfunk MC's, C+C Music Factory, Sonique, мамбо фурията Lou Bega, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, германските хип-хопъри C-Block, испанките Las Ketchup, с които ще пеем и танцуваме на вечния хит „Asereje“, Reel 2 Real ft. The Mad Stuntman, който също ще видим за първи път на фестивална сцена у нас, Rozalla с „Everybody’s free”, италианската денс формацията Black Box, LayZee aka Mr.President ще ни върне в 1996 с „Coco Jamboo”, британското дуо Maxx, което от 2019 отново се завърна на сцената, Kosheen, Nana, Vengaboys и Double You.

А освен Антибиотика, в програмата на фестивала се включват и още български изпълнители – Братя Аргирови и АКАГА!

“За огромно наше съжаление дамите от En Vogue отмениха всички свои участия в Европа през това лято, заради което няма да можем да ги видим тази година в Бургас, но се надяваме да зарадват феновете си в България на следващото издание на SPICE Music Festival!”, пишат организаторите.

SPICE Music Festival е фестивал за всички, които пораснаха през 90-те, колекционираха плакати, стикери и аудио касети, и свързват най-хубавите си спомени с музиката на 90-те!

Припомнете си танците, с които превземахте дискотеките тогава, защото сме ви подготвили незабравимо фестивално изживяване – най-добрите хитове от 90-те на живо, качествен звук, уникални визуални ефекти, много изненади и добро настроение. При това - в уникален формат и на метри от морския бряг!

Припомняме, че билетите за трите фестивални дни остават на цена от 110 лв до 15 юни 2020 и могат да бъдат закупени от EPAYGO и в офис мрежата на EasyPay в цялата страна.

Следете фейсбук страницата, сайта на фестивала и ефира на радио Energy за актуална информация.