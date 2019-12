Bomfunk MC's и En Vogue идват за първи път в България за SPICE Music festival в Бургас

Bomfunk MC's и легендарните En Vogue са две от големите изненади на бургаския фестивал SPICE Music festival 2020. И двете формации пристигат за първи път в България.Специално за фестивала от САЩ ще долети една от най-известните и успешни женски групи на всички времена – Еn Vogue. Вече 30 години Еn Vogue държат високо вдигната летвата на дамските формации в музикалната индустрия, а успехът им се измерва само в милиони – от над 20 милиона продадени копия от първия им албум, до над 25 милиона гледания на хитовете им в Youtube! Днес дамите от Еn Vogue са не само едни от кралиците на световната поп музика, но и истински легенди, които ще можем да видим на българска сцена за първи път! SPICE Music festival 2020 е уникалният ви шанс да си припомните хитовете Free Your Mind, Don't Let Go, Whatta Man и много други.Bomfunk MC's са втората голяма изненада в програмата на SPICE Music festival 2020. Финландската хип-хоп група се събра отново през 2018 след 13-годишно музикално затишие и вече са готови с нови парчета и чисто нов римейк клип на най-големия си хит Freestyler. Тяхното шоу на SPICE Music festival 2020 ще бъде цял час и феновете ще могат да чуят всички добре познати техни хитове от края на 90-те. Освен това, денс шоу и DJ ще се включат в представлението на втората фестивална вечер.С едночасов концерт и група на живо в програмата на SPICE Music festival 2020 ще се включат и британците Kosheen, които след появата си в края на 90-те превзеха музикалните чартове с неповторими хитове като Catch, Hide U и др.И както не веднъж сме казвали – изненадите ни никога не свършват! Какво е парти на 90-те без любимецът на българската публика Nana? Няма нужда да си го представяте, защото и той пристига в Бургас, за да вдигне градуса на купона с хитовете Lonely, Remember the time, He's Comin' и др.Холандската евроденс формация Vengaboys, без чиито хитове не минаваше нито едно парти на 90-те, също ще озвучат бургаския залив с хитовете си - Boom, Boom, Boom, Boom!!, We like to Party, Shalala lala.Още една емблема от 90-те - Double You - са последното ново име, което организаторите обявяват на този етап. Начело с Уилям Нерейн, ще ни изпеят незабравимите „Please don’t go”, „Run to me” и др.Напомняме, че тази година фестивалът ще бъде цели три дни - 7, 8 и 9 август 2020 и отново ще се проведе на територията на Пристанище Бургас. Фестивалната зона ще бъде по-голяма, сцената и цялостната хореография – още по-мащабни.Припомняме ви и останалите изпълнители, които ще пристигнат за най-голямото парти на 2020 г в Бургас, като общият им брой вече е 17!Това са C+C Music Factory и Sonique, мамбо фурията Lou Bega, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, германските хип хопъри C-Block, испанките Las Ketchup, Reel 2 Real ft. The Mad Stuntman, който също ще видим за първи път на фестивална сцена у нас, Rozalla с „Everybody’s free”, италианската денс формацията Black Box, LayZee aka Mr.President, който ще ни върне в 1996 с „Coco Jamboo”и британското дуо Maxx, което от 2019 отново се завърна на сцената.Както на първото издание на SPICE Music Festival 2019, така и през август 2020 на сцената ще се качат и български изпълнители, които ще бъдат обявени в началото на следващата година. Организаторите обаче издават, че подготвят голяма изненада за феновете на българската музика!Билети за SPICE Music Festival 2020 могат да бъдат закупени от EpayGo и в мрежата на EasyPay в цялата страна. До края на декември цената на билета за трите фестивални дни е само 88 лв. След 01.01.2020 тридневният билет ще струва 110 лв. От януари 2020 в продажба ще бъдат пуснати и еднодневни билети на цена от 50 лв. за ден.За най-големите фенове на музиката на 90-те организаторите са предвидили и VIP билети, които са ограничен брой и в момента са на цена от 120 лв. VIP билетът дава достъп до специално изградени VIP платформи и VIP бар, по-бърз достъп до фестивалната зона и отделни санитарни помещения. VIP билети може да купите от тук: http://bit.ly/spice2020-epayGO Очакваме всички фенове на музиката от 90-те, за да си припомним едни от най-добрите хитове от тези години, при това в уникален формат, на метри от морския бряг, в компанията на любими хора и незабравими спомени!SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те!