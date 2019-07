Международно жури ще оценява филмите на „Бургас филм фестивал“ през юли

Петчленно авторитетно международно жури в състав - италианският фотограф Алесио Максимилиан Шродер,турският режисьор Илкер Савашкурт, режисьорката Ирена Даскалова, унгарската продуцентка Вики Река Киш ирежисьорката Анна Горанова ще оценява филмовата селекция на "Бургаски международен филмов фестивал" /BIFF/, който ще се проведе на 19 юли.

За четвърти пореден път инициативата ще преобрази морския град в международна културна сцена.

По традиция и тази година събитието ще бъде открито с дебютна изложба на талантливия млад фотограф Кирил Пейчев, чиито творби се отличават с изключителна естетика и отдаденост на морето.

Припомняме, че за първи път тази година в рамките на фестивала ще се проведат два мастер класа. Курсовете ще бъдат водени от първия български аниматор, номиниран за награда Оскар - Теодор Ушев и звездата на българското кино, актьорът и режисьорът - Мариан Вълев.

Любителите на стойностното кино ще имат възможност да видят филма от Берлинале` 2019 - "Серпентариус", както и вълнуващите ленти "Арда" и "Светулки". Финалът на фестивала ще бъде даден на 25 юли от интригуващата българска лента "Рокендрол", посветена на легендарните рок групи от 80-те и началото на 90-те години - Нова Генерация, Контрол, Ревю, Ахат, Ера, Ер Малък, Кале, Хиподил.

Международният филмов фестивал Бургас се организира от "Eleven Twelve" в партньорство с Община Бургас, Национален фонд Култура, Италиански културен институт, Посолството на Република Португалия в България, Посолството на Унгария в България, Посолството на Република Гърция , Посолството на Грузия в България, Португалски културен институт "Камойш", Унгарски културен институт и др.

Информация за журито:

Алесио Максимилиан Шродер е италиански фотограф роден в Рим. Живее между Австрия, Италия и Индия. Фотографската му дейност е фокусирана върху социални и политически теми, като имиграцията, наркоманията и проституцията.

В последните години все по-често работи в киноиндустрията в Индия, Израел и Австрия. Едни от последните му проекти като фотограф включват филма на израелския режисьор Рам Нехари "Не ме забравяй", отличен с 5 награди на филмовия фестивал в Торино, Италия. През 2016 работи като фотограф на сет за филма на Людвиг Вюст, представен на 68-ото издание на Берлинале.

Илкер Савашкурт е режисьор, актьор и музикант. Учи кино и телевизия в университета "Йедитепе" в Истанбул. Организирал е музикални и културни събития из цяла Турция. През 2006 г. се мести в САЩ. След като се връща, отново се посвеща на кариерата си в киното. Започва да се снима в телевизионни сериали и филми. През 2012 г. се запознава с Аббас Нокастех. Три години по-късно прави документалния филм Балада за изгнаника Йълмаз Гюней, продуциран от Нокастех и компанията Openvizor. Филмът е в официалните селекции на фестивалите в Ротердам, Истанбул и др.

През 2017 г. снима своя пръв игрален филм" Блокът на младоженците", с който гостува в Бургас.

Ирена Даскалова е режисьор, продуцент и фотограф. През 2012 г. получава наградата за филма Who Are Those Mothers на 5th Roma Life - Central European Documentary Festival, Budapest. Продуцент на филмите "Нощ над града", "Прелюбодеяние" и "Пеперуда, кацнала на рамото".

Вики Река Киш е млад продуцент от Унгария. Работила е в различни компаниии различни проекти. Те включват както документални филми, така и игрални филми, като номинирания с Оскар - "Синът на Саул". Заедно с Джулиана Угрин е продуцент на "Заловена жена", чиято премиера бе в IDFA и Sundance. Възпитаник на Сараево таланти.

Анна Горанова работи осем години в БНТ като монтажист и режисьор. През 2012 г. е номинирана от Българската филмова академия за Най-добър режисьор на документален филм за "Иван Радоев - поетът стреля в сърцето си". Редактор е на документалния филм "Шантав ден" и режисьор и монтажист на документалната поредица ЕТНО, която изучава различните общности, религии и традиции. През последните 8 години Анна работи в Минеаполис, САЩ. През април 2016 г. беше премиерата на "The Sand Box" , на който е associate producer на St. Paul International film festival, Mineapolis.

