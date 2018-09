„All the Jazz” открива сезона с проекта „GloBalKan” „Glo Bal Kan projekt“ е нов музикален проект, създаден през юли 2017 г. от четиримата български музиканти по идея на кавалджията Недялко Недялков. Групата представя авторски пиеси, както и образци от автентичния български, балкански и световен фолклор, но аранжирани и поднесени в техен стил. Групата вече е записала първите си авторски пиеси, дело на основателя на проекта – Недялко Недялков, както и две български народни песни в аранжимент на четиримата музиканти. В различните си концерти музикантите канят гости изпълнители от различни националности. В концерта, който ще представят на сцената на Експозиционен център Флора – Бургас на 20 септември 2018 от 19:00 часа, песните изпълнява певицата Богдана Петрова, от Пловдив, която преди пет години предизвика фурор и спечели първия сезон на музикалния формат „България търси талант”. Богдана е изпълнителка на поп, джаз и фолклор, но народната музика е нейната любов. Въпреки, че отскоро е на музикалната сцена Богдана вече има участия с едни от най-големите имена в българския фолклор: Иво Папазов-Ибряма, Недялко Недялков, Стоян Янкулов. През 2015 година Богдана спечели най-голямата награда на международния фестивал „Златната ябълка” в Молдова. През миналата година младата певица бе поканена в Америка, за да изпълни български народни песни на юбилейната конференция на ООН и първата в историята, на която България председателства.В програмата ще чуем известната творба Libertango на Пиацола в неравноделни размери под наименованието “Libertango ala Bulgaro“. „Отдавна мечтая да направя този аранжимент и се радвам, че другите музиканти от групата така го приеха с желание и го свирят с удоволствие. Виждам, че парчето се възприема положително и от слушателите в youtube и Facebook, където има над 30 000 гледания и над 300 споделяния.“ – казва Недялко.Освен това парче, групата вече е записала още две авторски на Недялко и две автентични български народни песни в аранжимент на четиримата музиканти, които също ще чуем на концертите. Интересна за слушателите в интернет се оказва и пиесата “Tima’s eleven“ или 11-ка за Тима – копаница, посветена на съпругата на Недялко народната певица Стоименка Недялкова.

Четиримата музиканти не за първи път свирят заедно, музикалната им кариера ги е събирала на много общи сцени и проекти през годините. Китариста Петър Миланов е познат на публиката от дуета му с гъдуларката Христина Белева, с която издадоха два диска с фолклорна и етно-джаз музика („На фокус“, 2011 г. и „Нека ти разкажа“, 2014 г.) и многобройните им концерти и участия. През 2002 г. става част от ДФА „Филип Кутев”, където попада под влиянието на знаменития български композитор Георги Андреев, което бележи осезаемо по-нататъшното му музикалното развитие. Наред с това, Петър Миланов е част и от музикантския състав на представленията на Камен Донев: „Сватбите“, „Народното творчество“, „Оркестърчи“ и др. Сред най-скорошните проекти, към които Петър Миланов се присъединява, са последният албум на „Мистерията на българските гласове“ с композитор Петър Дундаков, с участието на вокалистката на Dead Can Dance Лиза Джерард.Владимир Кърпаров е българси саксофонист, който от много ранна възраст проявява уникален талант и печели многобройни награди, включително и тази за „Най-добър млад джаз изпълнител на годината“ на фондация Сорос България още през 96-та година. От 2002 г. Кърпаров живее в Берлин, където завършва музикалната консерватория «Ханс Айслер». Владко Кърпаров свири от много години със Стоян Янкулов – Стунджи в джаз групата ZONE C, както и в етно и фолклорни групи. Преди 5-6 години известното белгийско етно джаз трио Aka Moon кани Стоян Янкулов, Недялко Недялков, Тима и Владко Кърпаров в нов проект наречен Aka Balkan Moon – базиран на българския фолклор, на българските неравноделни ритми. Така заедно музикантите са канени за участие в редица европейски страни.Стоян Янкулов е български перкусионист, награждаван многократно за големия му принос в популяризирането на българската фолклорна и джаз музика извън пределите на България. Носител на златна статуетка за изключителен принос в областта на изкуството и представянето на българската култура по света. Янкулов свири в рок, поп, джаз, уърлд и фолклор стилове, той разчупва и разширява традиционния начин на свирене на барабани, тъпан, перкусия, като прилага нови техники и нестандартни музикални идеи. Съчетавайки автентичния фолклор с нови изразни средства при ударните инструменти, Стоян Янкулов разкрива неограниченото разнообразие и емоционалната наситеност на уникалната българска култура. Недялко Недялков е част от Оркестъра на националното радио, преподава кавал и балканска музика в различни форуми в чужбина, от години е канен да концертира с известният каталунски музикант (виола да гамба), композитор и диригент Жорди Савал, който основно е признат с репертоара си от средновековна и барокова музика. Тази среща поставя началото на една съвместна творческа работа и сътрудничество, което продължава и до днес. Следват множество концерти и нови проекти, между които ‘’Mare Mostrum’’, ”La Sublime Porte”, “Balkan Spirit’’, Bal*Kan-“Cycles of Life”, ”Dinastía Borja” -отличен със награда Грами през 2011г. в категорията най-дoбър малък ансамбъл. Гостуващ музикант е в доста български и чужди проекти,между които “Thracian Rhapsody”,"Musiques Francophones", “Traces of Thrace”, "Grupa Maistori", ”Hichiria”, ”Ikadem Orkestar”, ”Akritiko Trio”, ”Kaba Horo”, ”Balarom trio”, ”Petar Ralchev Quartet”, ”Aka Balkan Moon’’ и др. Първият му самостоятелен албум e издаден през 2004г. и се казва ‘’The Art of Kaval’’. Някои от изпълненията включени в този албум са емблематични за него и му създават голяма популярност.

Концертът ще бъде на 20 септември от 19ч в Експо център Флора. Билети на касата на НХК и на място преди концерта.