Ето коя е най-дразнещата коледна песен на всички времена (ВИДЕО)

Един от най-сигурните начини да се заразите с коледен дух е да слушате коледни песни. Всеки може да запее класики като Jingle bell rock, Santa Claus is coming to town, Baby it's cold outside и т.н. Но дали сред тези празнични песни има такива, които вместо да ни зарадват, ни дразнят и ни карат да съжаляваме, че сме си пуснали радиото?

Отговорът е "да". Сред най-мразените коледни песни е тази на Марая Кери - All I want for Christmas is you, но първото място за най-дразнеща коледна песен на всичко времена е на NewSong - The Christmas Shoes. Тя грабва първото място в класациите на Metro, Gawker, Phillymag, Platypuscomix и др. Песента е от саундтрак към филм, който носи същото заглавие и разказва историята му.

На пръв поглед мелодията не е нищо особено, но очевидно текстът е това, което най-много дразни слушателите.

Всъщност, текстът не може да се нарече безсмислен. Разказва се за това как певецът се реди на опашка в магазин, за да купи подаръци на семейството си. Пред него има малко момче, което иска да подари обувки на умиращата си майка, за да бъде красива, когато се срещне с Исус Христос, но няма пари и моли изпълнителя да му помогне. Ако не сте се депресирали от историята дотук, не се притеснявайте - припевът, в който се говори за умиращата майка, се повтаря 3 пъти.

Песента най-вероятно би била чудесна и би имала много фенове, но като коледна песен определено се разминава с идеята да зарази слушателите си с празничен дух и добро настроение. Бавният ритъм и тъжните думи могат да навеят по-скоро депресивни мисли и тъга, отколкото да ви заразят с чувство за уют, радост и благодарност към живота.

Друг затормозяващ елемент на тази "коледна" песен е клипът. Той онагледява тъжната история и успява още повече да ни отдалечи от представата за "тиха нощ, свята нощ"./offnews.bg