Вижте какъв апокалипсис може да ни вгорчи новата година

Какво може да се обърка през следващата година, което пряко или косвено да промени вашия жизнен стандарт, начин на живот, спестявания и инвестиции? Краткият отговор е... Всичко!



Сега ще разгледаме всичко най-лошо, което би могло да се случи в политически и икономически план, което да засегне световната, европейската и в частност българската икономика.



Как може да изглежда "перфектната буря" през следващата година? Ето моите прогнози за нещата, които могат да "изкарат акъла" на инвеститорите...



Военен конфликт между САЩ и Северна Корея, търговски войни с Китай



Какво става, когато се противопоставят два непредвидими лидера? Ситуацията става всичко друго, но не и предвидима. Военен конфликт между САЩ и Северна Корея, е последното нещо, което се очаква от инвеститорите по света (поне въз основа на случващото се на финансовите пазари). И именно това го прави кандидат номер едно, за "черен лебед", който може да измести спокойствието на пазарите, които са близо до исторически най-високите си нива.



В същото време САЩ и Китай, започват все по-открито да се противопоставят и да "мерят военната си мощ". Както всички знаем обаче, нещата често много лесно излизат от контрол, когато са замесени две супер-сили, с огромен военен арсенал и без желание да отстъпват.



В допълнение, ситуацията може да се усложни от фактор, като непредвидимостта на действията на щатския президент, известен със своята ексцентричност и его. Мечтите на Тръмп за силна и "велика Америка", определено до голяма степен засягат икономическите интереси на Китай.



И дори и да не стигнат до военен конфликт, напълно е възможно, между САЩ и Китай да избухне "търговска" или "икономическа" война, която да повлияе силно в посока на забавяне на световния икономически ръст.



Опасност за военни конфликти е налице и от "традиционните заподозряни" от Близкия Изток, Африка и други горещи точки на света.



Няма как да не добавим като фактор и потенциален имийчмънт на Доналд Тръмп. Той става все по-близо, след последните действия на бившия ръководител на ФБР, който заяви, че е излъгал в показанията си за връзките между Тръмп и Русия и ще даде нови показания.



Излизане на други членки от ЕС, банкрут на страна членка на ЕС



Проблемите на страните от ЕС, са далеч от решени. Излизането на Великобритания, може да доведе до желание за подобни действия и в други страни, което постепенно да постави началото на "разпада на ЕС".



Италия все още е много далеч от разрешаване на финансовите и банковите си проблеми, а политическата нестабилност в страната, повишава шансовете за "неприятности".



Не бива да забравяме и трудната ситуация в Гърция, която продължава да не желае да предприеме наложителните й реформи. Не е особено цветущо положението и на други европейски икономики, като например на Португалия и Кипър.



Инфлацията се повишава сериозно



Изминалата година бе, като цяло добра за инвеститорите. Всички пазари вървяха нагоре, както и всички основни активи. Еврото поскъпна, водещите щатски и европейски индекси се повишиха до нови исторически върхове. Дори SOFIX се повиши сериозно, като в един момент, бе втория най-добре представящия се индекс на световните пазари.



Всичко това, се случи в среда на рекордно ниска инфлация, подкрепена от ниските цени на петрола и останалите суровини и политиката на рекордно ниски лихви, поддържана от централните банки.



Възможност за ускоряване на инфлацията, над очакванията на централните банки по света обаче, има по няколко направления.



На първо място е продължаване на повишението в цената на петрола. Ако петролът премине нивата от 65-70 долара за барел, то ръста му най-вероятно, ще окаже сериозен натиск върху потребителските цени по целия свят.



Фед и останалите централни банки повишават лихвите по-бързо от очакваното



По-висока инфлация в САЩ и Европа, може да изплаши сериозно централните банки и те да предприемат по-агресивна монетарна политика. За САЩ, това може да означава четири повишения на лихвите през годината, а за Европа - намаляване на монетарните стимули и начало на нормализиране на лихвената политика.



По-високи лихви могат да означават по-сериозна корекция за финансовите пазари, проблеми за дълговите пазари, а защо не и искра за нова финансова и дългова криза, по подобие на 2008-ма година.



Вътрешни заплахи



Повишение на инфлацията



Светът се бори с ниска инфлация, а у нас ръстът в цените се усеща с пълна сила. И макар, според националната статистика инфлацията да е много ниска, имаме сериозни основания да се съмняваме в "потребителската кошница" и методологията за изчисляване на ръста в цените. Огледайте се. Назовете само три стоки, или услуги, чиито цени са се понижили през последната една година...



А през следващата година инфлацията, най-вероятно ще продължи да се повишава. Или, казано по друг начин - ще ви прави по-бедни, защото ще можете да купувате по-малко количество стоки с най-вероятно непроменения си доход!



Повишение на лихвите води до намаляване на стандарта на живот на българите



Може би се чудите, как повишението на лихвите от Фед и останалите централни банки по света, или нормализирането на монетарната политика на ЕЦБ, би се отразило на стандарта на живот на българите? Отговорът е прост... Отвъд негативния ефект за финансовите пазари, повишението на основните лихвени проценти, ще се отрази на кредитополучателите, като ще доведе до повишение на разходите им за лихви.



За депозантите, които и към момента са с рекордно ниски доходи от депозитите, ситуацията едва ли ще се подобри съществено, обаче. Напълно е възможно, лихвите по депозитите да изостават в ръста си зад инфлацията, или те реално да започнат да губят от покупателната сила на парите си.



Поскъпването на имотите продължава, прави имотите недостъпни



Много може да се говори, дали имотите в България са достъпни. Съпоставени с доходите ни, в София, те са по-достъпни в сравнение с останалите източноевропейски столици. Това обаче, не означава, че са достъпни. Измерени на принципа, колко дохода са необходими за покупката на имот, цените на имотите определено не са особено достъпни.



Cпopeд нaциoнaлнaтa cтaтиcтикa в CAЩ, cpeднaтa цeнa нa имoт в Maнxaтън e 849 000 дoлapa. Toвa пpи cpeдeн дoxoд нa живeeщитe тaм oт 73 000 дoлapa нa гoдинa. Или cъoтнoшeниeтo цeнa нa имoт-дoxoд e пpи нивo oт 11.7. Зa cpaвнeниe, нa бaзa нa cpeднитe цeни нa имoтитe oт 800 000 дoлapa и дoxoдитe oт 81 000 дoлapa, cъщoтo cъoтнoшeниe в Caн Фpaнциc?o, e 9.8.



Bъз ocнoвa нa cpeднaтa пpoдaжнa цeнa нa имoтитe в Coфия в мoмeнтa oт 1000 eвpo к. м., cъглacнo дaннитe нa eдин oт вoдeщитe caйтoвe зa пpoдaжбa нa имoти, тo cpeдният coфийcки имoт (c плoщ oт 70 кв. м.), e c пpoдaжнa цeнa oт 70 000 eвpo (136 908 лeвa). При cpeдeн гoдишeн дoxoд (cпopeд издaниeтo numbеo.соm) oт 12 684 лeвa, тo cъoтнoшeниeтo цeнa нa имoт-дoxoд e в paзмep нa 10.79. Или мoжeм дa зaключим, чe cpeдния имoт зa cpeдния cтoличaнин, e пo-нeдocтъпeн oт тoзи в Caн Фpaнциcкo, мaкap и мaлкo пo-дocтъпeн, в cpaвнeниe c тoзи в Maнxaтън.



Може да се обобщи, че по-нататъшно поскъпване на имотите в София, след ръста им средно с по 15% през последните две години, е сериозна заплаха да направи имотите в столицата силно недостъпни.



Правителството пада



Падането на правителството и потенциална политическа несигурност от това, винаги е на дневен ред в България. Така, че тази заплаха, няма как да не бъде отбелязана, като фактор у нас и за следващата година.



Непопулярни мерки в пенсионната система



Управляващите обичат непопулярните мерки. Те често поглеждат и към пенсионната система за това. И макар ситуацията там да се е поуспокоила, все още е възможно да видим посегателство към активите на частните пенсионни фондове. Това определено би бил сериозен прът в колелото на посъбудилия се фондов пазар у нас.



Всъщност политиката на управляващите през последните години неведнъж е показвала, че те не гледат на капиталовия пазар като на нещо полезно за икономиката като цяло.



Така се постига "самореализиращо се пророчество" - капиталовия пазар, поради своя размер и не особена развитост не може да се каже, че допринася с нещо съществено за развитието на икономиката. /money.bg