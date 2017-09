Издават посмъртен албум на Майкъл Джексън (ВИДЕО)

Кралят на поп музиката Майкъл Джексън продължава да радва феновете си дори от гроба.

След появата на нова триизмерна версия на видеоклипа "Thriller", която бе представена на кинофестивала във Венеция, предстои излизането на нов посмъртен албум на Майкъл Джексън, съобщи Contactmusic.

В тавата, озаглавена "Scream", са включени 13 песни, сред които "Thriller" и "Dirty Diana", както и "Somebody's Watching Me", "Unbreakable" с участието на Ноториъс Би Ай Джи, "Threatened", "Ghosts" и разбира се, "Scream" с участието на сестрата на Джако - Джанет Джексън.

Изненадата в албума е едно напълно ново парче, сътворено с много труд и изпълнена от електронното дуо "Уайт панда".

Новата песен е смесица от парчетата "Blood on the Dance Floor" от 1997 г., "Dangerous" (1993), "This Place Hotel" (1980) на "Джексънс", "Leave Me Alone" (1989) и "Is It Scary" (1993).

Наследниците на починалия Майкъл Джексън са работили с две звукозаписни компании, за да бъде издадена тази колекция от хитове, към които е добавено специалното ново медли, озаглавено "Blood on the Dance Floor X Dangerous".

В новия албум ще са също хитът "Torture" на "Джексънс" и титулната песен от първия посмъртен албум на Майкъл Джексън "Xscape", който бе издаден през 2014 г.

Той ще се появи на пазара в края на септември.

Излизането на албума ще бъде чествано със събития в 6 града. Той ще бъде издаден на 29 септември от звукозаписните компании "Епик рекърдс" и "Легаси рекърдс".