Мария Юрковская – мецосопран, Илиана Тодорова – пиано, Наталья Султанова – цигулка и Сергей Султанов – пиано, ще представят произведения от немски и австрийски композитори в неделната вечер

Държавна опера – Бургас е подготвила за своите верни почитатели и гостите на града първото събитие от програмата с камерни концерти в Експозиционен център “Флора“ – на 8 юни /неделя/ от 20:00 часа в изискания културен комплекс в Приморския парк. Вълнуващо и тематично подбрано музикално съчетание на камерни произведение от немски и австрийски композитори ще поднесат: солистката на бургаския културен институт – мецосопраното Мария Юрковска, Илиана Тодорова – пиано, Наталья Султанова – цигулка, и Сергей Султанов – пиано. Те ще представят лирична и емоционално въздействаща програма – чрез своето артистично присъствие, личен чар и професионализъм на интерпретацията.

Ето какво разказва предконцертно пианистката Илиана Тодорова – за изпълнението на песенния цикъл „Песни за мъртвите деца“ от Густав Малер – големият австрийски композитор от чешки произход, който твори в края на XX и началото на XXI век има важна роля за прехода от епохата на романтизма към модерното време.

„Kindertotenlieder е цикъл от пет песни, първоначално композиран като вокално-симфонично произведение. Написан е по стихове на Фридрих Рюкерт (общо 428 на брой), които поетът създава в резултат на личната си трагедия – смъртта на двете му деца от скарлатина през 1833–1834 г. Макар и написани преди Малер да загуби собствената си дъщеря Мария, песните предават дълбоко съчувствие и разбиране към болката от загубата. Петте песни са етапи в един процес на траур и духовна еволюция. В началото родителят е потопен в дълбока мъка, но в края достига до смирено приемане и дори надежда. Тази еволюция на чувствата и възприятията Малер отразява чрез тонални преходи, ритмични решения, динамични извисявания и пропасти, както и чрез символичните послания на текста на Рюкерт. Емоционалния път на опечаления родител композиторът проследява от контрастите между светлината на новия ден и мрака на скръбта в „Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n“, където музиката е сдържана, с ясна структура, отразяваща вътрешната борба между надеждата и болката, през осъзнаването на неизбежността на смъртта – нестабилната хармония с хроматични преходи, подчертали вътрешното напрежение и объркване в „Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen“, последвани от ежедневната болка от отсъствието на детето в „Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein“ – пицикатото в басовата линия имитира стъпките на майката, а променливият метрум, създава усещане за дезориентация и тъга. Мажорната тоналност на „Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen“ е отказ от приемане на смъртта и своеобразна утеха и надежда, че децата ще се върнат. Финалната „In diesem Wetter, in diesem Braus“ е паралел между бурята и вътрешната болка – дълбок тътен от тремоло, проблясващи светкавици, мрак и гръм. Нежната мажорна люлчина песен, с която завършва тази част, обаче, символизира просветление, примирение и покой. Малер не просто пише музика по поезия – той създава своеобразна „музикална драма“ в миниатюра. В нея вокалната линия и оркестровата/клавирната текстура са вплетени в неразривна симбиоза, където музиката интерпретира и надгражда текста – съвършено съчетаване на интимността на камерната музика с дълбоката емоционалност на романтичната лирика. Kindertotenlieder са универсално произведение за човешката загуба, надеждата и приемането. Това прави цикъла не само музикално постижение, но и философска медитация върху живота, смъртта и любовта“, разсъждава върху философоско-съзерцателните нюанси и задълбоченото познаване на посланията, кодирани в нотния текст на цикъла песни, Илиана Тодорова.

В програмата ще прозвучат следните произведения: цикъл „Песни за мъртвите деца“ от Густав Малер – в изпълнение на Мария Юрковская – мецосопран, и Илиана Тодорова – пиано; Наталья и Сергей Султанови ще изпълнят: „Лист от албума“ от Рихард Вагнер, „Менует и шега“ и „Прелюд“ от Йохан Себастиан Бах, „Аве Мария“ от Бах/ Гуно, „Канон“ от Йохан Пахелбел, Валс „Мъката на любовта“ от Фридрих-Макс Крайслер, „Съзерцание“ от Йоханес Брамс, „Романс“ във фа мажор от Лудвиг ван Бетовен, „Менует“ из Соната в ми минор от Волфганг Амадеус Моцарт, „Рондо“ Карл Мария фон Вебер, „Серенада“ от Франц Шуберт.

Подарете си изискано преживяване в неделната вечер с камерния концерт "Вечер на немската и австрийската музика" в живописното открито пространство на Експо център "Флора". Камерният формат на представяне на музикални произведения предполага създаване на усещане за уют, споделена емоция и съпричастност. Не пропускайте вълнуващо преживяване в топлата юнска вечер край морския бряг!

Билети: на касата на Операта, каса "Часовника", на място - преди концерта, в Grabo.bg - https://grabo.bg/burgas/kameren-kontzert-0vkhrsf и Eventim.BG - https://www.eventim.bg/bg/bileti/vecher-na-nemskata-i-avstriyska-muzika-burgas-ekspozicionen-centr-flora-674137/event.html?co=bgr