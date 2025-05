Д-р Красимир Кенолов е със специалност пластично-възстановителна и естетична хирургия и е част от екипа на Комплексния онкологичен ценър (КОЦ)-Бургас. Завършил е Медицинския университет в Пловдив през 2000 година. Работи в сферата на хирургията вече 25 години. През 2001 година започва работа в УМБАЛ-Бургас, където е специализирал и практикувал коремна спешна хирургия. През 2007 г. защитава специалност "Коремна хирургия". Специализацията си по пластична хирургия придобива в УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив под ръководството на проф. д-р Юрий Анастасов. Специализирал е в редица големи лечебни заведения в страната и чужбина като „Александровска болница” при доц. д-р Роман Романски, Университета в Лил, Франция при проф. д-р Вероник Мартино, проф.д-р Пиер Герески. Защитава втора специалност “Пластично-възстановителна и естетична хирургия”.

- Д-р Кенолов, какво е значението на пластичната хирургия в лечението на онкологично болните хора? Диагнозата „рак“, освен че е шокираща, изправя пред истинско изпитание и самочувствието на болните, особено при жените с карцином на гърдата. Какво е важно да знаят дамите, за да възвърнат максимално пълноценния си живот?

- Има много сериозен проблем, защото много от хората биват заблуждавани, че първо трябва да се премахване болната гърда или част от нея и после да се прибягва до реконструкция с цел естетика. На практика се създава една фалшива илюзия, че след като приключи онкологичната част от лечението, тогава трябва жените да мислят за реконструкция. А тогава тя става в пъти по-сложна и по травматична. Моят съвет към пациентите е да бъдат консултирани с хирурзи като нас, които могат да извършат и онкологичната, и реконструктивната част, за да може да им дадат най-правилния съвет и решение към момента кое е най-удачно. Има тумори, които са твърде авансирали и трябва да се направи първо онкологичната част, разбира се, но в повечето случаи туморите на гърдата, благодарение на съвременната диагностика, се установяват в период, в който е абсолютно допустимо да бъде направена едномоментна реконструкция с премахването на тумора.

- Това става едновременно, така ли ?

- Едновременно, да, защото тогава е много по-лесно, тъканите да бъдат използвани по най-добрия начин, да бъдат преразпределени по най-добрия начин и в крайна сметка резултатът, който накрая ще се получи, да е най-удачният. Вторичната реконструкция е много по-сложна и много по-травматична за пациента, след като една тъкан е премахната, без да се мисли за последствията.

- Консултацията с Вас трябва да стане още по време на онкологичното лечение?

- Точно така. защото, ако онкологичното лечение се провежда, спазвайки реконструктивните принципи и провеждайки предоперативна химиотерапия, женните имат достатъчно време да я направят. След Биопсия се установява биологията на тумора и се определя дали операцията ще е първа или химиотерапевтичноте лечение ще е преди нея. Независимо кое от двете е стартовото лечение, консултацията с пластично-реконструктивен хирург е от решаващо значение за най-добрия краен естетичен резултат. Защото веднъж загубени тъканите, възстановяването им е твърде сложно.

- А решението за това как точно да бъде извършена тази операция как се взема и с какво е съобразено - с желанието на пациента, с физическите данни, със вида тумор?

- Това в цял свят се прави в екип с консултация от пластичен хирург, за да може да бъдат по най-добрия начин използвани тъканите, с които се разполага според анатомията на пациента. Неговите желания трябва да бъдат съобразени с неговата анатомия. Това е една много сложна материя и е хубаво да бъде направен правилния план още от самото начало, от изясняването каква процедура иска пациентът и каква е възможна, защото един грешен разрез, поставен по средата на гърдата, остава завинаги. няма как да бъде избегнат, ще нарушава кръвоснабдяването в съответна зона и при реконструкцията би могло да доведе до драматични последствия

- Много пациентки се лутат къде да им бъде извършена точно този вид операция, допитват се до клиники в София или в Турция. А това е абсолютно възможно и Бургас, така ли? Впечатлението е, че много малко болници в България предлагат този вид.

- Да. Честно казано, мисля, че не са повече от три и аз работя в две от тях. Едната е в КОЦ Бургас, другата е в Уни хоспитал Панагюрище, където има такива специалисти, които могат да предложат едномоментното премахване на тумора и реконструиране на гърдата. Ние сме специалисти, квалифицирани да извършим и онкологичната, и реконструктивната част. А в Бургас разполагаме с допълнителна възможност за диагностика на лимфните възли по най-съвременен и съхраняващ метод, а именно да се екстерпира само така нареченият стражеви лимфен възел, което става на базата на вещество технецйи, което може да се инжектира в много малко центрове в България и да бъде засечено посредством специална гама камера, локализираща кой е първият лимфен възел, който го натрупва най-много.

И в Бургас, в КОЦ, имаме тази високо специализирана структура нуклеарна медицина.

Това е една изключително съвременна технология, която спестява на жената травматизма, който предизвикват изваждането на голям брой лимфни възли. Това вече е доста ненужно и не увеличава преживяемостта на пациента. Ако се окаже, че този лимфен възел, който е първият, не е болен, няма нужда да се махат още лимфни възли. Така се спестява една огромна травма на жената. Да не говоря за усложнения като оток на ръката, загуба на чувствителност, болки в последствие и т.н.

- Това на практика означава, че бургазлийки не е необходимо да пътуват километри, за да получат най-модерния и адекватен начин за възстановяване на пълноценния си живот?

- Абсолютно всичко това го има и е много жалко, че хората продължават да игнорират града си, вярвайки, че в София ще получат нещо по-добро. А в крайна сметка се оказва, че на местно ниво нещата са доста, доста напред като технология, като начин на работа и като възможности.

- Това само за пациенти, които са се провеждат лечение в Бургас ли е или всеки, който пожелае, когато дойде моментът на операцията, може за предпочете да му бъде извършена тук?

- Абсолютно всеки от цялата страна, може да дойде и да бъде консултиран, да бъде планиран и да бъде опериран. Така, както може да бъде опериран в София, така може да бъде опериран и в Бургас Няма значение от кой град е, стига той да има, желанието и доверието на съответния лекар. За съжаление дезинформацията в голям процент от случаите си играе с психиката на жената: "гледай да си здрава, а пък после ще мислиш за естетиката." Но в един момент, човек като напредне в лечението си и то се развива в положителна перспектива, започва да мисли за това че все пак като жена иска да изглежда добре. Но тогава вече е много късно, тъй като тъканите вече са унищожени и е много трудно да бъдат възстановени. Не, че не могат да бъдат възстановени, но става с много по-сложни и по-дълги операции. Нещо, което би могло да се спести просто с една консултация към момента, в който заболяването е диагностицирано.

- Такава естетична хирургия, освен за рака на гърдата, при какви други случаи се прилага?

- Всички карциноми, всички ракови заболявания, които са в зоната на лицето, засягащи примерно на носа, устната, клепача и т.н, също предизвикват доста драматични последствия ако не се оперират адекватно и от правилният специалист, като грозни белези, недобре оперирани тумори, поради страх, че ще бъде засегнати важни лицеви структури. Много важно е първо пациентите да бъдат консултирани с пластично-естетичен хирург, за да може да им предложи най-добрия начин, по който може да бъде възстановена засегнатата лицевата единица, Това са често срещани кожни тумори, които биват много често подценявани при операция от недостатъчно квалифицирани хирурзи и предоставят един неестетичен краен резултат, който остава завинаги, и пациентът остава стигматизиран.

- Сферата, в която вие работите, различна ли от типичните услуги, които се предоставят в центровете за разкрасителни процедури?

- Много колеги, които работят естетична хирургия, не се занимават с реконструктивна хирургия, Реконструктивната хирургия е висшата форма на пластичната хирургия. Тя е най-сложната част и реално погледнато в България е доста лошо заплатена. И това не представлява от финансова гледна точка интерес за повечето колеги, които практикуват само естетика. Реконструкцията е доста сложна материя, която изисква повече време, повече инвестиция в себе си, и повече себеотрицание за да се облече в успех една операция. Малцина са тези, които работят всички параметри на специалността "Пластична хирургия"!

Професионален опит на д-р Кенолов:

2019 г. - специализация по Микрохирургия в,Универстетеска болница Роджер Саленгро, Лил,Франция, при проф.д-р Вероник Мартино д.м

2019 г. - ISAPS Course – TURKEY 11th Eurasian International Aesthetic Course with Live Surgeries-Facelift and Oculoplastic Surgery

2018 г.- специализация по Пластично възстановителна хирургия в универстетеска болница Роджер Саленгро, Лил,Франция,при проф.д-р Вероник Мартино д.м

2018 г. - ISAPS Course – TURKEY 10th Eurasian International Aesthetic Course with Live Surgeries

2018 г. - специализация по Реконструктивна хирургия в, Универстетеска Александровска болница при доц.д-р Роман Романски

2016 г.- Специализация по Пластично Възстановителна и Естетична хиругия в УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив под ръководството напроф.д-р Юри Анастасов д.м

2012 г. - Специализиран курс по Лапароскопска хирургия ВМА София проф.Н.Владов д.м

2010 г. - Специализиран курс по Горна и Долна Ендосксопия МУ Пловдив

2007 г. - придобита специалност "Коремна Хирургия"

2002 г. -2007г Специализация по Коремна хирургия в УМБАЛ‘Бургас- АД

2000 г. - Медицина МУ Пловдив

1999 г. - Стаж по хирургия в “Mcgill University”,Montreal,Quebec,Canada

“Royal Victoria Hospital” клиника по „Трансплантология и чернодробна хирургия“ proff.J.Tchervenkov

Montreal General Hospital клиника по „Кардиохирургия“ proff.Ch.Tchervenkov

Montreal Children Hospital клиника по“”Пластично - възстановителна хирургия” proff.Williams