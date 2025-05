„БулевАрт – мрежа на сетивата“ ви кани на нови преживявания – от куиз вечери и салса партита до изложби и музика под открито небе. Всеки ден е нова причина да излезете и да се потопите в магията на града.

Станете част от мрежата на сетивата и не изпускайте това, което предстои!

12 май /понеделник/

Hashtag STUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:00 ч., QUIZ в Бургас „51 Въпроса“ – Отборна общообразователна игра

В понеделник в HashtagSTUDIO ви очаква „QUIZ 51 Въпроса“ – отборна игра, в която знанието и доброто настроение вървят ръка за ръка.

Очакват ви разнообразни кръгове с въпроси – от обща култура, логика и музика до визуални загадки и още много изненади.

Играете в отбор, без микрофони и без напрежение – в приятна компания и вечер, пълна с изненадващи отговори.

За информация и записване: +359 876 475 990.

13 май /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Високата обща култура не винаги гарантира победа в играта, но със сигурност гарантира добро настроение, страхотна компания и много забавления. Вечерите все още са прохладни – идеалният повод за топли срещи с приятели.

За информация и записване: +359 879 118 020.

14 май /сряда/

Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Вернисаж 17:00 ч., PANHARMONIUM - Изложба на Васил Янев Grapulo – до 2 юни

Какво ви очаква?

Едно изследване на света отвъд осезаемото – на дълбоката връзка между вътрешния емоционален пейзаж и физическата реалност, която ни заобикаля.

Васил Янев Grapulo използва елементи от пейзажа като визуална метафора. Лишени от ясни форми или разпознаваеми фигури, картините му са наситени с медитативни структури от цвят и текстура. Тези фини оркестрации са предназначени да предизвикат вътрешен диалог, като подтикнат зрителя да изгради активно собствена визия, собствен разказ в платното.

За информация: +359 56 841 549.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Всички знаят, че тук са най-добрите коктейли и най-качествената музика. Но знаеш ли, че тук са и най-забавните куиз вечери?

Не, въпросите не са лесни – просто участниците са умни, бързи и обичат предизвикателствата. Готов ли си да се включиш?

За информация и записване: +359 879 118 020.

15 май /четвъртък/

Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, от 17:00 ч. , Всичко в мен е спомен – живопис Гергана Минкова – до 17 юни

„Изкуството е по-силно от мен, то е необходимост и спасение от всичко, което отвсякъде се опитва да ни сгромоляса. Живописта е като кристален спомен от детството, тя е моят начин за пречистване, приемам я като откровение и мое средство за съхранение…“ Това признава Гергана Минкова, която е сред разпознаваемите имена от по-младото поколение художници. При нея процесът на създаването на картина е магия, която не може да се обясни.

За информация: +359 887 790 487.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., ТЕМАТИЧЕН КУИЗ

Това е единствената вечер, в която не е нужно да знаете всичко за всичко. Тази вечер е специална – ще ви трябват специални знания, но само в една конкретна област. Коя е тя? Засега остава загадка.

За информация и записване: +359 879 118 020.

16 май /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke Discotheque

В EscoBAR няма правила за пеене – не ти трябват ноти, нито текст, който да знаеш наизуст. Тук пеят всички – дори само един да държи микрофона.

Ела, забавлявай се и усети магията на сцената… и не се притеснявай, ако нямаш талант!

За информация: +359 879 118 020.

Hashtag STUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Tinder Party с GOODY

Tinder Party ще се проведе за последен път тази пролет, за да разбърка картите на съдбата и да ти даде шанс за нов мач в реалния живот! На 16 май GOODY ще пуска саундтрака на смелите ходове, добавяйки повече увереност към вечерта.

За информация: +359 876 475 990.

17 май /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Esco BAR Karaoke Discotheque

Хубавото на съботата е, че след нея идва неделя, така че не пестете сили за забавления. Използвайте събота вечер за песни, танци и срещи с приятели. Каквото и да пеете, тук няма грешки – само незабравими емоции!

За информация и резервация: +359 879 118 020.

Hashtag STUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Not Afraid to Dance с DJ Fed

Not Afraid to Dance – партито, което не признава жанрови ограничения, танцувални умения или социални бариери.

Зад пулта застава DJ Fed, който превръща сцената в експлозивна селекция от клубни хитове и щипка хип-хоп.

Събери най-добрите си приятели и прекарайте вечерта така, както само вие умеете – с много танци, настроение и енергия!

За информация: +359 876 475 990.

18 май /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday Night’s 2025 ESCOBAR

Салсата не е просто танц – тя е начин на живот.

Достатъчно е да танцуваш веднъж и всичко се променя.

Ако още не си се потопил в тази магия от ритъм и движение – неделя е твоят шанс.

За информация: +359 879 118 020.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., акустичен вариант на ALIVE BAND

Илиян, Коцето и Дилян Дянков отново ще са на сцена „БулевАрт“ тази седмица. Тяхната музика не просто изпълва пространството, а преобразява духа на булевард „Богориди“ – хората стават по-усмихнати, дърветата по-зелени, а слънцето грее по-ярко. Дори морският бриз сякаш се спира, за да ги чуе. Не пропускайте тази магия – елате и се потопете в нея!