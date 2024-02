Добре развитите умения за производителност са полезни не само в стопанската дейност, но и в други области на живота: спорт, хобита и дори ежедневни те битови занимания.

Проучванията показват, че не използваме ефективно цялото време. Например анализаторите на VoucherCloud установиха, че средният офис работник е продуктивен само 2 часа и 53 минути през работния ден. Продуктивната работа е възпрепятствана от различни разсейващи фактори. Изследователите смятат, че мозъкът ни може да се нуждае от 15 до 25 минути за връщане в предишното състояние, след като сме прекъснали работата, за да прочетем съобщение.

Развитите умения за лична ефективност ви помагат да бъдете по-продуктивни и по-малко разсеяни. Тя ви позволява да изградите всеки бизнес, така че да бъде завършен навреме, без да се разсейвате от странични фактори и отлагане, както и компетентно да приоритизирате и да оставите достатъчно време за възстановяване. Как да използвате прости трикове, за да повишите личната ефективност и да научите как да правите повече за по-малко време?

Не забравяйте за крайните срокове

Сроковете не само повишават производителността, но и предотвратяват прегарянето. Според закона на Паркинсон работата винаги отнема толкова време, колкото е определено за нея. И ако е отделен ден за работа, тогава ще го правим цял ден, въпреки че в действителност може да отнеме само няколко часа. Достатъчно е да си припомним правилото на Парето, което гласи, че отделяме само 20% от времето си за онези действия, които носят резултати, а останалото отива за второстепенни неща. Дори и да няма определен краен срок за нито една задача, опитайте се сами да зададете срокове за всяка задача и следете за спазването им.



Управление на времето

Планирането е в основата на управлението на времето. Без значение какъв начин предпочитате (дигитален дневник, дъски Trello, бележник или просто хартиени списъци), доброто управление на времето ще ви помогне да организирате задачите си, да запомните кое е важно и да пестите енергия. Дейвид Алън, известен консултант по управление на времето и лична продуктивност, в книгата си Getting Things in Order. Изкуството на производителност без стрес" написа: "Недовършената работа всъщност остава недовършена на две места: в реалността и в главата ви. Недовършената работа в главата ви поглъща енергията на вашето внимание, защото преследва съвестта ви.

Опитайте се да избягвате крайности при планирането - например да отделяте неоправдано дълго време за детайлизиране там, където не е необходимо. Ако една задача отнема 5-10 минути, не можете да я коригирате в плановете, но я направете веднага. И обратно, не трябва да описвате целите твърде неясно: има смисъл да разделяте големи задачи на блокове и подзадачи, всяка от които може да бъде изпълнена за половин час или час.

Проследявайте и записвайте времето, необходимо за изпълнение на определена задача. Това ще ви помогне не само да правите по-реалистични планове, но и да сведете до минимум вредата от губещите време.

Намерете вашето индивидуално "биологично най-добро време", когато сте на най-високото си енергийно ниво, и го използвайте до пълния си потенциал. Планирайте най-важните задачи за това време и минимизирайте разсейването.

Концентрирана на вниманието

Не трябва да забравяме за почивките. Човек не може да остане фокусиран върху задача за много повече от 40 минути. Ето защо, за да поддържате производителността, почивайте 10 минути на всеки 50 минути работа или тествайте известната "техника Pomodoro", тоест на всеки 25 минути правете 5-минутна почивка, а след 2 часа - цели 30 минути почивка с пълна смяна на дейността.

Никой не може да бъде пълен с енергия по всяко време на деня, така че приемете за даденост, че имате и моменти, в които просто не можете да стигнете до работа. Позволете си 10 минути, за да направите нещо разсейващо: изчистете паметта на телефона си, почистете работния си плот или направете някакво упражнение.

Когато ви предстои трудна работа, отървете се от разсейването. Затворете социалните мрежи, ако задачата не е свързана с работа и Интернет, затворете браузъра. Не се разсейвайте от нови известия на телефона си и за да не пропуснете важно обаждане, например от онлайн магазин или от куриерска услуга, можете да използвате функцията за идентификация на обаждащия се. Благодарение на това ще можете да отговаряте само на обажданията, които чакате.



Поддържане на енергийни нива

Сънят, храната и упражненията в достатъчни количества са 100% ефективни за всички хора, според Крис Бейли, популярен канадски писател и консултант по производителността. В бестселъра си My Productive Year: How I Tested the Best-Known Personal Effective Techniques on Myself, той пише: "Струва ли си да жертваме съня, храната и упражненията, за да направим пробив в работата през следващите две седмици , и след това се възстановява още един месец? ?

Друг експерт в бранша отбелязва: "Най-баналните съвети често се оказват най-ефективни. Празният стомах няма да ви позволи да работите правилно (както и препълненият). А един откраднат час сън няма да ви даде повече време, а само ще съсипе продуктивността ви."

Не се поддавайте на стреса. Намерете и приложете онези начини за справяне с него, които са подходящи за вас. За някои това е ходене на фитнес или лека тренировка, а за други гледане на хубава комедия или мач с приятели в бар.





Не пропускайте възможността да подобрите уменията си или да придобиете нови, полезни за сферата, в която работите или планирате да работите в бъдеще. При липса на умения, дори най-компетентното планиране, най-голямото внимание и високото ниво на енергия няма да ви помогнат да изпълните задачата ефективно и бързо. И всички, без изключение, ще се възползват от класове, които помагат за поддържане на мозъка в добра форма: интелектуални игри, участие в куестове и викторини, самообучение.