Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. П. Владигеров" бе отличено с Гран При за цялостно представяне на Националния конкурс "България танцува” в Димитровград. Възпитаниците на престижното учебно заведение от паралелки класически танц, с преподаватели Диляна Бахматова-Игнатова и Владимир Грудев, впечатлиха елитното жури и спечелиха 14 златни, 6 сребърни и 3 бронзови отличия. Единайсетокласничката Рая Чакърова от НУМСИ получи стипендия от Министерството на културата за брилянтно си представяне.

Ето и наградите:

В раздел “Класически танц”

1-во място за танца "Циганочки" на 7б клас

1-во място за танца " Валс" на 9 клас

во място за "Pas de trois" от балета “Лешникотрошачката” на Летисия Пискова, Валерия Йорданова и Христо Трифонов от 7б клас

1-во място за дуета "Камбанки" Дарина Добрева и Лилия Маринова 7б клас

2- ро място за квартета

Теди Димитрова, Рая Чакърова, Никол Маренова и Савина Петрова 10 -11 клас

3-то място за триото "Импресия" на Рая Чакърова ,Теди Димитрова и Савина Петрова 10-11 клас

2-ро място за Вероника Тричкова, вариация от "Дон Кихот" 7 клас

3-то място за Дара Геогиева, вариация от "Пахита", 7б клас

Поощрение за танца " Романеска" -9 клас

Раздел “Характерни танци”

1-во място за дуета "Китайски танц" на Йоанна Митева и Антония Павлова - 5б клас

1- во място за "Руски танц" на 7б клас

2-ро място за "Испански танц" на Лия Гайдова и Мирела Илчева

Раздел “Съвременен танц”

Гранд при в раздел “Съвременен танц”

1-во място за танца "По пътя" -10-11клас

1-во място за танца "Тлен" -5 клас

1-во място за триото "Не чух ,не видях не разбрах" Мартина Барбова, Михаела Николова и Доника Маноилова- 5б клас

1- во място за триото "Valis" на Василена Тодорова, Марижела Комитова

и Дарина Сталева - 9 клас.

1-во място за дуета Рая Чакърова и Василена Тодорова

1 во място за дуета "Звукова вълна"

Катрин Рошидовска и Цветелина Петракиева

2-ро място за дуета Теди Димитрова и Савина Петрова

1во място за Михаела Николова " Were down we go" 5 клас

1-во място за Доника Маноилова " Нереално".5б клас

2-ро място за Магдалена Вълканова 7б клас

2-ро място за Христо Трифонов 7б клас

3-то място за Цветелина Петракиева 7б клас