В началото на новия Сезон 2023/ 2024 г. на Държавна опера – Бургас, непосредствено след спектакъла на оперетата „Цигански барон“ – на 6 октомври, петък, съботната вечер на 7 октомври, с начален час 19, ще обагри с различни нюанси на настроението присъстващите на първия концерт от новата поредица в програмата на бургаския културен институт „Солистите на Държавна опера – Бургас“. Символични домакини на събитието, което ще се състои в уютното пространство на фоайето на Операта, са сопраното Людмила Михайлова и баритонът Йордан Христозов, на рояла ще бъде Дария Кръстева. Според изпълнителите, идеята на концерта, в камерния формат всеки от присъстващите да намери ниша за досег с изкуството, което е насъщен елемент от смисленото и пълноценно съществувание.

Програмата на вокалния концерт включва известни и обичани арии и дуети от световната оперна литература и се очаква да бъде приет радушно от хора от различни възрасти. Красивите музикални мотиви от известни произведения от Моцарт, Верди, Пучини, Чайковски и др., ще бъдат поднесени с емоционален заряд, който ще наелектризира фоайето на Операта в събота

Сопраното Людмила Михайлова е носител на Наградата за активна творческа дейност – Музикант на годината за 2016 г. на БНР. Двамата солисти на Бургаската опера имат зад гърба си дългогодишно сценично партньорство, като имат и доста съвместни изяви с младата пианистка Дария Кръстева. Людмила Михайлова и Йордан Христозов участват съвместно в края на летния сезон в концертния спектакъл „Любов, шампанско и кан-кан“, по сценарий и режисура на Марио Николов, тазгодишният носител на наградата „Емил Чакъров“ – на 5 септември на сцената на Летния театър в Бургас, както и в благотворителния концерт „Заедно за Иван“ – на 5 септември, също във фоайето на Операта. В събота им предстои ново вълнуващо сценично предизвикателство. А баритонът Йордан Христозов участва и в оперетата "Цигански барон" предишната вечер – в ролята на Каломан Жупан. С Людмила Михайлова им предстои и участие в тържествения концерт по случай 60-годишнината на Бургаския държавен университет "Проф. Асен Златаров' – на 9 октомври от 19 часа в залата на Държавна Опера Бургас.

Eто какво разказва за съвместната си работа със своите сценични партньори сопраното Людмила Михайлова:

,Вече близо 15 години имам удоволствието да си партнирам на сцена с моя колега – Йордан Христозов, баритон. Съвместно сме участвали в множество спектакли на Държавна опера – Бургас – опери, оперети, мюзикъли и концерти. Безспорно съм завладяна от неговия професионализъм – богат баритонов глас, артистизъм, танцувалност, музикалност, висока култура на общуване и морал, колегиалност, умение да импровизира на сцена и да се вдъхновява от предоставените ни от съдбата възможности за реализиране на концерти, освен като певци, и като музиканти, които правят аранжименти с китара и виолончело. Това са инструментите, които ние с Йордан владеем и експериментираме в различни формации за глас и инструментал.

От многобройните ни концертни изяви и участия в различни форми и мероприятия на Община Бургас и Община Несебър, най-ярко се откроява приносът ни в Проекта ,,Вяра в Несебър,“ от културно-туристическия маршрут ,,Духовен път", където бяхме посланици в културно- туристическите атракции на единствения български град, включен в листата на ЮНЕСКО. Винаги сме работили всеотдайно, като един сплотен екип, взаимно допълващ се и давайки най-доброто от себе си като артисти и музиканти.

В предстоящия концерт „Солистите на Държавна опера – Бургас“ ще изпълним любими арии и дуети от операта ,,Травиата“ от Верди, ,,Тоска“ и „Джани Скики“ от Пучини, ,,Дон Жуан“ от Моцарт, ,,Дама Пика“ от Чайковски и др. На пианото ще ни партнира младата и талантлива Дария Кръстева, която, освен като пианист в Държавна опера – Бургас, се реализира успешно и като концертиращ артист.“

Следващият концерт от поредицата "Солистите на Държавна опера - Бургас" е на 14 октомври, също от 19 часа, във фоайето на Операта – с участието на басите: Делян Славов, Диман Панчев и Костадин Мечков, на рояла – Илиана Тодорова.

Благородната цел на подобни вокални концерти е публиката са стане съпричастна на едно събитие с висока художествена стойност, по време на което ще се получи взаимообмен между изпълнители и публика – а именно в това е смисълът на изкуството… Аплодисментите и усмивките са не само препоръчителни, а и задължителна част от атмосферата на концерта, който, вярваме, ще остави у присъстващите траен емоционален отпечатък!

Билети за събитието могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“, работи и в събота/, в мрежата на Grabo - https://grabo.bg/deal/id:275658?temporary_access.

За солистите:

Людмила Михайлова, сопран:

Завършва Средно музикално училище /понастоящем НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"/ в гр. Бургас в класа по виолончело на Жасмина Чернева. Отличена със златен медал за успех в обучението. Изучава композиция при Росица Тончева и класическо пеене при Найден Бороджиев. Получава множество награди и отличия на национални конкурси за виолончелисти в гр. Провадия, Кюстендил и Бургас, и национални, и международни конкурси за композитори, от които Специалната награда за композиция на Световен фестивал ,,To Round The World With Hearts’’ – Tokio, Japan 1987 г. Под ръководството на Росица Тончева изнася концертни участия със свои композиции в страната. Лауреат на националния конкурс в гр. Провадия за композитори през 1988 г., участва в Интернационален фестивал за Нова Музика - ,,До - Ре - Ми‘‘ през 1987 г. със свои композиции, както и в Трета Международна асамблея ,,Знаме на мира‘‘ - София.

През 1990 г. постъпва в Музикалната Академия София, където учи виолончело при проф. Здравко Йорданов, класическо пеене при доц. Сили Бръчкова и композиция при проф. Александър Райчев. Дипломира се през 1995 г. със специалност виолончело в Инструментален факултет и класическо пеене във Вокален факултет. Държавният й изпит е на сцената на Бургаска опера с ролята на Джилда в операта ''Риголето '' на Верди под диригентската палка на нейният учител от Музикалната Академия проф.Иван Вулъпе. Поради огромния успех на спектакъла ръководството на операта й предлага договор като щатен солист, от 1995 г. до сега е артист – солист в Държавна опера Бургас. Изпяла е през годините много централни сопранови партии в опери, оперети, кантатно – ораториални произведения, детски спектакли и мюзикхъли . Репертоарът й включва: Джилда от оп. ''Риголето'' на Верди, Царица на нощта от оп. ''Вълшебната флейта'' на Моцарт, Лучия от оп. ''Лучия ди Ламермур'' на Доницети, Виолета от оп. ''Травиата'' на Верди, Розина от оп. ''Севилският бръснар'' на Росини, Микаела от оп. ''Кармен'' на Бизе, Нанета от оп. ''Фалстаф'' на Верди, Дона Ана от оп. ''Дон Жуан'' на Моцарт, Констанца от оп. ''Отвличане от сарая '', Татяна от оп. ''Евгени Онегин'' на Чайковски, Фиорделиджи от оп. ''Така правят всички'' на Моцарт, Памина от оп. ''Вълшебната флейта'' на Моцарт, Мими от оп. ''Бохеми'' на Пучини, Церлина от оп.''Дон Жуан '' на Моцарт, Мюзета от оп.'' Бохеми'' на Пучини, Сузана от "Сватбата на Фигаро" на Моцарт, Ана от "Набуко" на Верди и др. От оперетния репертоар: Елена от ''Хубавата Елена'' на Офенбах, Арсена от ''Цигански барон'' на Щраус, Розалинда от '' Прилепа'' на Щраус, Валансиен от '' Веселата вдовица '' на Лехар, Щаси от '' Царицата на Чардаша'' на Калман, Маня от '' Графиня Марица'' на Лехар, Лила от ''Българи от старо време'' на Карастоянов и др. Мюзикъли: Кети от ''Лелята на Чарли'' на Фелцман, Аничка от ''Службогонци'' на Парашкев Хаджиев, Шийкова от ''Службогонци'' на Парашкев Хаджиев, Бонка от ''Четиримата близнаци'' на Георги Костов, Беки от '' Американски уикенд'' на Александър Йосифов, Алиса от ''Алиса в страната на чудесата '' от Александър Йосифов, Снежанка от ''Снежанка и седемте джуджета'' на Атанас Косев; и ораториално-кантатни произведения: ''Коронационна меса'' от Моцарт, ''Реквием'' от Моцарт, ''Немски реквием'' от Брамс, ''Кармина Бурана'' от Карл Орф, ''Стабат Матер'' от Перголези, '' Магнификат'' от Бах, ''Глория'' от Вивалди.

Специализирала е вокално майсторство при Александрина Милчева и Федора Барбиери. Два пъти получава наградата за най- добро представяне на оперен певец на международната Тиролска Певческа Академия в Австрия.( 1997- 1998 г.). Гастролирала е в Испания, Франция, Австрия, Германия, Швейцария и Холандия. Организира и реализира концертни проекти с певци и малък оркестър, като тя самата участва като вокален изпълнител и виолончело - соло. Прави транскрипции за различни музикални формации на известни произведения, които включва в концертите си. Носител е на Наградата за активна творческа дейност на БНР за 2016 г.

Записи и телевизионни участия:

През 1992 записва СD “Метаморфози”- за 12 виолончела - соли от Лазар Николов съвместно със своя професор Здравко Йорданов.

През 1996 записва за БНТ “Немски реквием” – Брамс - соло сопран, диригент Георги Димитров; с участие на Пловдивска Филхармония и хорова капела “Светослав Обретенов”- гр. София.

В ролята на Дона Анна от операта Дон Жуан 2003 год.- премиера на ОФД гр. Бургас – излъчена от телевизия “7 Дни”.

В ролята на Фиордилиджи - от операта “ Така правят всички”- Моцарт през 2005 год. - премиера на ОФД гр. Бургас – излъчена от регионална телевизия RN-Канал 0 – гр. Бургас.

През 2015 г. записва рекламен филм по нейна идея за популяризирането на културния туризъм в България и старите църкви ,съвместно с Община Несебър: ,, Вяра в Несебър‘‘, където разказва за тях и изпълнява арията на Тоска от едноименната опера на Пучини. Филмът е преведен на 5 езика и разпространен от тур-операторските агенции извън България. Идеята е част от църквите да бъдат обединени в културно-туристически маршрут, наречен ,,Духовен път‘‘.

Йордан Христозов, баритон:

Дебютът на Йордан Христозов е през 1998 г., когато участва в съвместни турнета на „Дунавска опера“ – Русе и „Euro Stage“ – Амстердам. Баритонът продължава да развива таланта си в турнета на ОФД – Плевен, а след това и като солист на ОФД – Русе. Солист на Държавна опера – Бургас от 2009 г. В репертоара му влизат баритонови партии от оперите „Мадам Бътерфлай“, „Севилският бръснар“, „Травиата“, „Бохеми“, „Кармен“, „Вълшебната флейта“, мюзикълът „Службогонци“, оперетите „Графиня Марица“, „Цигански барон“, „Лелята на Чарли“ и др.

Дария Кръстева – пиано:

Дария Кръстева е родена през 1995 г. в гр. Поморие. Започва да свири на пиано от 7-годишна в музикалната школа към читалище „Светлина“ – Поморие с преподавател Елена Илиева. Продължава своето обучение в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ — гр. Бургас. Нейни преподаватели са Ирина Иванова, Ваня Пенева и Юлия Ненова. Завършва пиано в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София като ученичка на проф. Йовчо Крушев и проф. Димо Димов. През 2018-2019 г. учи в класа на проф. Джорджиа Алессандра Брустиа в консерватория „Клаудио Монтеверди”, Болцано, Италия. Получава многобройни отличия от различни форуми:

XIX Национален конкурс „Върбан Върбанов” – Трета награда

XX Национален конкурс „Върбан Върбанов” – Втора награда

Международен фестивал „Слънце, радост, красота” – Трето място (2011 г.)

Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега” – Първо място (2011 г.)

I Международен конкурс за пианисти „Скрябин – Рахманинов” – III награда и бронзов медал

Академичен конкурс „Прокофиев – Ненов“ – III награда

Наградена от община Поморие за активно участие в културния живот на града (2012 г.) Наградена е два пъти от Община Бургас за постигнати високи резултати в областта на музиката (2011 г, 2013 г.). Активен участник в „Свободна сцена на младия изпълнител”.

Участвала в майсторски класове на проф. Марина Капацинская, проф. Д-р Атанас Куртев, проф. Иван Дончев, проф. Маргарита Кръстева, проф. Джорджия Алесандра Брустиа, проф. Стефано Боцоло, проф. Кристиано Бурато, проф. Дениз Арман Джелънби, проф. Луиджи Мариани, проф. Питър Тюит, проф. Мартино Тиримо, проф. Боян Воденичаров, проф. Томислав Байнов и др.

Корепетитор на Дамски хор Анхиало (гр. Поморие) от 2012 г. до 2014 г.

От 2012 г. активно изнася солови рецитали и е участник в различни тематични вечер. Участник е в „Бургас — най-добрият град за живеене“ със самостоятелен рецитал. Участвала е в различни музикални събития като: „ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА“ в концертен комплекс "България" , Заключителен концерт на Шопеновото общество в Полски институт и др.

Има участия като солист на камерен оркестър „Орфей“ гр. Перник (диригент Райчо Христов), на Студентски камерен оркестър към НМА “Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София и на Академичен Струнен Оркестър към НМА “Проф. Панчо Владигеров“ — гр. София. През 2019 г. участва в три рецитала в Швейцария във Великденското турне Montcherand-Geneva-Fribourg През 2019 г. – участник в пиано седмицата Лондон-Бозен (майсторски класове, семинари и концерти) През октомври 2019 г. започва работа като корепетитор в Държавна опера — Бургас. Участва в редица концертни прояви на Бургаската опера – като солист и корепетитор.