Остават броени дни до петото издание на най-големия музикален фестивал на Черноморието ни - SPICE Music Festival, който тази година ще се проведе на 4 и 5 август 2023.

На морската сцена на Пристанище Бургас ще се качат едни от най-големите звезди на 90-те, а организаторите споделиха любопитни подробности около престоя им у нас.

NANA пристигна няколко дни по-рано, за да съчетае участието си на SPICE Music Festival с кратка почивка в Бургас. Той лично е избрал 5-звезден хотел в града и споделя, че винаги се е чувствал изключително добре в Бургас и в България.

Alexia ще изнесат 45-минутен концерт на живо с групата си, която пристига директно от Италия. Alessia Aquilani ще бъде настанена в самостоятелен апартамент в хотел в центъра на Бургас, но по отношение на храна и напитки няма предявени специални претенции.

Apache Indian - псевдонима на известния вокалист от 90-те Стивън Капур – също стяга багажа си за Бургас. Няма начин да не сте танцували на хита му „Boom Shack-A-Lack". Певецът се слави със смесването на ямайско реге и индийска танцувална музика "бангра". Той, заедно с DJ и музикант от Индия ще открият втората вечер на фестивала.

Германското денс дуо Culture Beat пък ще изпее всички свои хитове - емблематичните "Mr Vain", "Got it, Get it", "Anything" ще прозвучат в изпълнение на Jackie Sangster и дуетната и половинка. Информация от кухнята издава, че дуетът са почитатели на охладеното шампанско и са поръчали такова за своята гримьорна.

Dr Alban, който феновете на фестивала си пожелаха отново, ще бъде настанен в 5 звезден хотел с екипа му от 4 души. За неговия комфорт ще се грижи и екип на организаторите, а сред напитките, които е заявил са фреш от портокал, местна лагер бира, вода и свежи плодове.

Веселяците от FUN FACTORY пък залагат на водка и бяло вино. Изпълнителите на "I wanna be with you", "Close to you", "Celebration" и много други хитове от 90 - те, кацат в Бургас в деня на шоуто си. Те ще излязат на сцената на SPICE Music Festival на 4 август от 20.15 ч.

Kate Ryan e белгийското попълнение в списъка със звезди на тазгодишното издание на фестивала. Русата красавица ще изпълни "Decenshantee", "Ella Elle", "Voyage Voyage", както и всички останали популярни песни от репертоара си. Тя залага на диетична кола преди и по време на изпълнението, а за екипа си е поръчала тъмен ром, сухо мартини, както и микс от свежи плодове и ядки.

Кралят на "Danza Kuduro" Luís Filipe Fraga Oliveiraq, познат като LUZENCO, пристига в България за да включи Бургас в световната си обиколка през това лято. Всички фенове на 90-те имат спомени с хитовете на реге-тон звездата от Португалия, с когото на 5 август 2023 след полунощ ще танцуваме епично на пристанището в морския град. LUCENZO е поръчал на организаторите бутилка марково уиски, шампанско и изобилие от плодове и пресни сандвичи.

SNAP! пристигат с гръм и трясък за втори път в Бургас. След проведената анкета в края на миналата година, феновете на бургаския фестивал избраха именно Penny Ford и компания да бъдат сред повторно поканените за 5-то издание на фестивала. Емблематичната изпълнителка на "Rhythm is a Dancer", "The Power", "Keep it Up" не се нуждае от представяне. Но е любопитно да се знае, че тя обикновено не излиза на сцената, ако не и бъде осигурена охладена бутилка от любимото и пенливо вино преди участие. Такова ще я чака и в гримьорната и в Бургас.

Сред останалите артисти на 5-то издание на Spice Music са N Trance, Paradisio, DJ Quicksilver, U96 и българската формация Гумени Глави, които планират да взривят публиката с легендарните си хип-хоп парчета, оставили незаличима следа в българската музикална история през 90-те.

Качествен звук, впечатляващи ефекти и за пета поредна година незабравима атмосфера – това ви очаква първият уикенд в Бургас, а билети за SPICE Music Festival могат да бъдат закупени онлайн от Ticket Station Bulgaria, както и в магазини На Тъмно и мрежата на Fast Pay.

SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те!