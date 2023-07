На 56-годишна възраст почина ирландската певица Шинейд О’Конър, съобщава "Дейли мейл".

Звездата придобива международна известност с хита от 1990 година „Нищо не може да се сравни с теб“ - песен написана и композирана от Принс.

Вестта за смъртта на певицата идва една година след 17-годишния й син. В последния си пост в Туитър на 17 юли тя публикува снимка на Шейн и написа: "Живеех като немъртво нощно създание оттогава. Той беше любовта на живота ми. Светлината на душата ми. Изгубена съм без него".

О'Конър е родена в проблемно семейство Дъблин на 8 декември 1966 г. Отключва психически проблеми, тъй като майка ѝ упражнявала над нея физическо и сексуално насилие. На 15 години е настанена в изправителен дом, ръководен от монахини. Една от тях забелязва музикалния ѝ талант.

Чрез реклама в списание тя се запознава с Колм Фарели, с когото формират групата Ton Ton Macoute. Така тя привлича вниманието на музикалния свят върху себе си. Първият ѝ албум I Do Not Want What I Haven't Got е продаден в над 7 млн. копия. В него е включна най-известната ѝ песен - Nothing Compares 2 U.

Певицата забърка един от най-грандиозните скандали през 1992 г. Тогава тя участва в шоуто "На живо в събота вечер". О'Конър изпълни песента War на покойната легенда на регето Боб Марли. След изпълнението си Шиниъд О'Конър скъса снимка на папа Йоан Павел Втори, заявявайки: "Да се борим срещу истинския враг". Постъпката й предизвика негодувание сред много зрители и църковни лица. Още по-шокиращото е, че тя не е била част от предварителния сценарий и никой не е знаел какво ще се случи.

О'Конър има четири развода и четири деца. През 2018 г. тя прие исляма. През целия си живот тя се бори с психични проблеми. Няколко пъти изчезва и беше обявявана за издирване.