Талантливите и грациозни възпитаници в бургаското студио на бившия състезател по скокове на батут и артист от популярния Цирк Дю Солей Александър Борисенко се върнаха с 12 медала и 2 специални награди от състоялия се “Plovdiv Open Grand Prix and Rainbow of talents”. Лъчезарният Борисенко, който е от Беларус, но се установи в Бургас, развива своята школа от месеци в спортен център „Аякс“. Изящните му възпитаници са радост за сетивата на публиката.

Студиото му по въздушна акробатика “Aerials Burgas” може да се поздрави със значителни постижения на “Plovdiv Open Grand Prix and Rainbow of talents”. Талантливите състезатели спечелиха:

Категория Мини - Първо място

Категория Деца - Първо, второ и трето място

Категория Джуниър - Първо място

Категория Сеньори - Трето място

Дуети

Категория Деца - Първо място

Категория Сеньори - Първо място

Категория Ветерани - Първо място

Специална награда за професионализъм и първо място Соло Александър Борисенко

Специална награда Гранд При за Студио по въздушна акробатика Александър Борисенко

2 материални награди за изработка на сценични костюми.