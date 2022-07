Грандиозният скандал между Панайот Панайотов и Кичка Бодурова от преди няколко седмици роди нов хит – песента „Мижав интерес“, който Панайот Панайотов записа заедно с Deep Zone.

В края на юни Панайот Панайотов обяви, че няма да пее на предварително уговорения с певицата концерт в Летния театър на Бургас, заради „мижав интерес“. Парадоксално това предизвика огромен интерес към „момчето, което говори с морето“, множество комични реакции и – нов хит!

„Това е музикалната комична версия на скандала с концерта, на който Панайот Панайотов не пя, заради „мижав интерес“. Решихме да се позабавляваме и да го увековечим с песен“ – споделя Дидо от Deep Zone, на когото му хрумва идеята.

Парчето ще има своята премиера през септември, но специално за SPICE Music Festival Панайот Панайотов ще го изпее предпремиерно на сцената на бургаския фестивал на 7 август 2022!

SPICE Music Festival ще се проведе за четвърти пореден път на Пристанище Бургас на 5, 6 и 7 август 2022.

