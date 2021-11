В петъчната вечер – 26-и ноември, от 19 часа Държавна опера – Бургас е подготвила вълнуваща музикално-артистичен подарък за любителите на квалитетната музика. Концертният спектакъл „Primadonna-Donna-Donna!” e оригинален проект, представящ известни вокални произведения с клавирен съпровод, в изпълнение на сопраните Мария Цветкова-Маджарова, Нона Кръстникова, мецосопраното Йоана Кадийска и Илиана Тодорова, пиано. Съвместните сценични изяви на оперните прими, солистки на Бургаската опера, заедно с пианистката Илиана Тодорова, са приемани радушно от меломаните, които откриват в интерпретацията на известни арии и песни от репертоара на световни композитори индивидуален подход, усет и задълбоченост при предаване на посланията, закодирани в нотния текст, в съчетание с дозирана – според настроението на съответното произведение, емоция.

Музикално-артистичният проект „Primadonna-Donna-Donna!” направи своята успешна премиера в края на м. ноември 2020 г. в залата на Операта, като бе номиниран в класацията на предаването за класическа музика и джаз „Вечната музика“ по БНТ, с автор и водещ Марио Николов. Предложението на Държавна опера – Бургас спечели безапелационно призовото място за месеца, а в годишната класация на предаването по националната телевизия бе на престижното трето място.

Програмата на концерта е замислена като елегантно преминаване през различни стилово произведения и е поднесена с лекота, артистизъм, харизма, финес и щипка хумор. Очарователните изпълнителки се включват една благородна сценична надпревара, в която единствен печеливш е публиката.

Трите оперни певици споделят своето нетърпение да подарят моменти на съприкосновение с изкуството на бургаската публика в петък, 26-и ноември:

“Мисля, че програмата ще бъде много интересна за публиката, и хората ще могат да се отпуснат и да се пренесат в някакво време, което е извън лошите новини. Ние имаме нужда от нашата публика и имаме какво да й дадем!“, казва сопраното Мария Цветкова-Маджарова, която е подготвила за концерта Ария от „Фауст“ от Шарл Гуно, Ария на Леонора от „Трубадур“ от Джузепе Верди, песни от Франсис Пуленк и една от най-популярните и обичани композиции на Джордж Гершуин – Summertime.

„Primadonna-Donna-Donna!” e нашата закачка с публиката. Ние се разбираме много добре помежду си и нямаме никакви примадонски претенции. В концерта са включени сериозни арии, кабаретни песни, както и мелодии, превърнали се в джаз стандарти.“, казва за предстоящото събитие Нона Кръстникова, сопран.

„Програмата е много разнообразна – популярни арии, известни на нашите почитатели, подготвили сме и изненади. Очакваме Ви – с най-голямо вълнение и нетърпение!“, се обръща към публиката мецосопраното Йоана Кадийска.

На пианото в петъчната вечер на остров „Света Анастасия“ ще бъде Илиана Тодорова.

В разнообразната програма на “Primadonna-Donna-Donna!” са включени вокални произведения от: Шарл Гуно, Жорж Бизе, Жул Масне, Джузепе Верди, Курт Вайл, Бенджамин Бритън, Франсис Пуленк, Хърбърт. Джордж Гершуин и др.

За изпълнителите:

Мария Цветкова-Маджарова, сопран, е родена в Бургас. Завършва ДМА “Професор Панчо Владигеров”- София в класа по оперно пеене на проф. Реса Колева. Солист на Държавна опера – Русе и Държавна опера – Бургас. Гостувала е на сцените на Национална опера-София, Държавен музикален театър “Стефан Македонски”- София, както и в театрите на Варненска опера, Пловдивска опера, Старозагорска опера. Многократно участва в международни проекти с гастроли в Италия, Франция, Холандия, Белгия, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Португалия, САЩ. В богатия репертоар на певицата влизат Сузана и Графинята от “Сватбата на Фигаро”, Деспина, Фиордилиджи от “Така правят всички жени”, дона Анна, Церлина от “Дон Жуан”, Блонда, Констанца от “Отвличане от сарая” на Моцарт, Розина от “Севилският бръснар” на Росини, Виолета от „Травиата”, Джилда от „Риголето”, Оскар от „Бал с маски” на Верди, Адина от „Любовен еликсир”, Норина от „Дон Паскуале” на Доницети, Мюзета и Мими от „Бохеми”, Лиу от „Турандот” на Пучини, Щаси и Силва от „Царицата на чардаша” на Калман, Адела от „Прилепът” на Щраус-син, Мария Десислава от едноименната опера на Парашкев Хаджиев, Катерина Измайлова от едноименната опера на Шостакович и други. Носител на „Кристална лира“ за 2015 г. Музикант на годината за 2017 г. в анкетата на предавантео за класическа музика „Алегро виваче“ по програма „Хоризонт“ на БНР.

Нона Кръстникова, сопран, завършва оперно пеене при проф. Мила Дюлгерова в НМА „Панчо Владигеров“ и до момента работи с нея като вокален педагог. Специализирала е като стипендиант в Модена, Италия, при Райна Кабаиванска и в оперното студио в Грац, Австрия. Участвала е в майсторски класове на Ана Томова Синтова (2011, 2014, 2015), Кири те Канава и Федерика фон Щаде (2008), за немска песен при проф. Хартмут Нол и др. Печели трета награда на Международния конкурса “Mirabent I Magrans” (2014, Sitges, Barcelona); на Международния конкурс за млади оперни певци „Борис Христов“ същата година, Гранд при на „Короната на Търново“ и трета награда на Международния конкурс за песенни дуа „Алза Респиги“ Верона, Италия. Нона Кръстникова е щатен солист на Опера Бургас, където има над десет главни роли като Мими от операта “Бохеми“, Тоска и Мадам Бътерфлай от едноименните опери на Джакомо Пучини, Амелия от „Бал с маски“ на Джузепе Верди, Графинята в „Сватбата на Фигаро, дона Елвира в „Дон Жуан“ и Фьордилиджи в „Така правят всички“ на В. А. Моцарт, Микаела в „Кармен“ на Жорж Бизе и др.

От 2011 година сформира дуо „Колаж“ с пианиста Мария Русева.През октомври 2015 г. дуо „Колаж“ печели трета награда на конкурса за песенни дуа “Елза Респиги” във Верона, Италия.

Йоана Кадийска, мецосопран, започва музикалната си кариера като солистка на Детски радиохор към БНР, с диригент акад. Христо Недялков. Там е забелязана от великата оперна прима Александрина Милчева, която става нейна вокална педагожка.

Завършва оперно пеене в НМА „П. Владигеров“, в класа на проф. Свилен Райчев и през 2015 г. получава своята диплома за магистър със специалност класическо пеене. В момента е докторант в НМА „Панчо Владигеров“.

През 2011 г. печели ІІ награда на ХVІ Международен младежки музикален фестивал-конкурс, Добрич-Албена, „Надежди, таланти майстори“. Две години по- късно, през 2013 г. печели стипендия от Фондация „Борис Христов“ за Оперна Студия в Национална Академия „Санта Чечилия“ – Рим, където специализира със сеньора Рената Ското, вокален педагог Анна Ванди и маестро Чезаре Скартон. Сред постиженията й се нареждат още: ІІ награда на ХХІV Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“; награда на публиката и награда за най-добра интерпретация на българско музикално произведение на Международен конкурс за оперно пеене „Розата на Евтерпа в Карлово“; III награда на Втори международен конкурс за оперни певци „Елена Николай“; ІІ награда на Х международен конкурс „Франц Шуберт“ и финалист на International Vocal Competition, Zdar nad Sazavou, Czech Republic.

През годините посещава различни майсторски класове за вокални и сценични умения и работа върху интерпретация на оперни произведения при редица изтъкнати педагози и творци с международно признание, между които – Дарина Такова, Анна Томова – Синтова, Карло Коломбара, Фиоренца Косото, Бруна Балиони, Лариса Гергиева и др.

През 2018 г. става стипендиант на фонда на Райна Кабаиванска и продължава обучението си в Модена, Италия.

Своя дебют прави на сцената на ДМБЦ „Ст. Македонски“, с ролята на Елена в постановката „Хубавата Елена“ от Жак Офенбах, режисьор Марио Николов, под диригентството на Юли Дамянов.

Илиана Тодорова, пиано, е родена в Бургас. Завършва Средно музикално училище “Проф. Панчо Владигеров” в родния си град при Елена Пеева,паралелно с това е извънреден студент в класа на проф. Джулия и Константин Ганеви, ученици и наследници на руския педагог Нейгауз, в Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” , където по-късно получава висшето си образование в класа на проф. Стела Димитрова – Майсторова и магистърска степен при проф. Борислава Танева. Носител е на 12 национални и международни награди (пет първи), сред които – Първа награда на “Светослав Обретенов”, Grand Prix на международния конкурс “Albert Roussel”, Втора награда на “Виртуози на пианото”, Усти над Лабем,Чехия, пета награда на XXI Международен конкурс за пианисти Сенигалия, Италия, “Карл Филч”,Сибиу, Румъния и др. Участва в десетки национални и международни фестивали в България, Гърция,Кипър,Израел, Словакия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Швейцария, Франция, Чехия, Унгария, Румъния, Тайланд, Хонг Конг, Япония и много други. Свири с всички водещи оркестри в България, както и с редица европейски ансамбли. Член на “Trio di Vienna”.Осъществява над сто национални и световни премиери на произведения от български и европейски съвременни композитори. Концертира на престижни подиуми като Biblioteca Berio, Генуа и Teatro Comunale di Firenze, Италия, International Cultural Center Athanaeum, Атина, Bösendorfer Saal, Виена, Световен културен и конгресен център, Хонг Конг и мн.др. Ръководи майсторски класове по пиано и камерна музика в Австрия, Италия, Румъния, Кипър, Хонг Конг. Записва за Българско национално радио, Българска национална телевизия, ERT-3,Гърция, RAI 1- Италия, Националното радио и телевизия на Хонг Конг. Нейни продукции са включени в Златния фонд на БНР. Има издадени 9 CD – за американската компания “ММО”, “Crystal”,Гърция, Voiceart, Австрия и Съюз на българските композитори. Постоянно осъществява записи за филмови продукции с италианското звукозаписно студио Sud Ovest Records. Илиана Тодорова е член на международната асоциация “Albert Roussel”,Франция, Шубертово дружество, Австрия и на българското представителство на Международната асоциация за съвременна музика. Илиана Тодорова има близо двадесетгодишен академичен стаж като преподавател по пиано и камерна музика в НБУ и НМА, и е ежегоден педагог и пианист към Лятна академия за майсторски класове към Ost-West-Musikfest, St. Polten, Австрия. Участвала е в Мартенски музикални дни, Софийски музикални седмици, Салон на изкуствата, Пианисимо, Преглед на нова българска музика, Тракийско лято, Австрийски музикални седмици и редица международни форуми в различни държави.

Публикации: Творчески публикации (издадени компактдискове): •Съвременни български и гръцки композитори Дуо Лафчиева-Тодорова Деница Лафчиева, кларинет Илиана Тодорова, пиано 1998, "Crystal", Гърция •Петър Петров Концерт за пиано в памет на Ерик Сати Камерен ансамбъл "Tempi concertati" диригент Веселин Байчев 2000, Съюз на българските композитори •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 412, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 413, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Дуо Кузманова-Тодорова Цезар Франк Бах Сарасате 2001, Voiceart, Австрия •Моцарт, Концерти за пиано и оркестър KV 38 и 40, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2002, Music minus one, САЩ •Homage a violin "Da Vinci" - Stradivarius 1725 дуо Кузманова-Тодорова 2004, Voiceart, Австрия •Камий Сен-Санс Концерт за пиано и оркестър сол минор Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2005, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 482, Русенска филхармония Диригент Найден Тодоров 2007, Naxos, Holland Научни доклади: "Хиндемит в България между двете световни войни", Млад научен форум за музика и танц, брой 1 (2007) "Пианото и пианистът", Млад научен форум за музика и танц, брой 3 (2009) "Възникване и промени в семантиката на понятието "симфонизъм"", Млад научен форум за музика и танц, брой 4 (2010) "Романтичната сонатна форма - трансформации (развитие и отлики от класическата), Млад научен форум за музика и танц, брой 5 (2011).

