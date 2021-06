Burgas Kite Cup 2021 покачва адреналина в морето на Бургас днес. Официалният старт на състезанието беше даден от кмета Димитър Николов. Участниците изчакват правилната посока на вятъра, за да се отдадат на екстремни изживявания във водата. Специален гост на събитието е легендата на екстремния кайтсърф Ник Джейкъбсън, който е тук по покана на кмета Николов.

Burgas Kite Cup 2021 е най-старата кайт сърф регата у нас, която е част от Extreme week. Организира се от Бургаски морски клуб, Община Бургас и се провежда от 2006 г. в морския град. В нея през годините специални гости са много световноизвестни спортисти на кайт сцената като Aaрън Хадлоу, Еъртън Козолино, Aлександро Клементе. На 15-тото юбилейно издание на състезанието, най-екстремния кайтър в момента Ник Джейкъбсън ще направи няколко деменонстрации в Бургас.





Организаторите предвиждат и специална лекция на тема "Премерения риск и безопастността във водата", която ще запознае младите кайтсърфисти как да се съобразяват със средата на каране и метерологичните условия. На събитието очкаваме да видим и непобедимата легенда в българския кайтсърфинг - Красимир Карталов, състезател на Бургаски морски клуб. Кой е Ник Джейкъбсън 34-годишният професионален кайтсърфист е роден в Дания, но прекарва голяма част от живота си в Кейптаун. Известен е със своя свободен стил на каране, сърфирайки не само във вода, а скачайки от високоетажни сгради в нея. От Европа до Южна Америка, каскадите му по градски обекти го правят един от истинските пионери в този спорт с репутацията на човек, скачащ от места, които никой друг не би посмял да приближи.



През 2020 г. печели сребърния медал на Red Bull King of the Air, заедно с наградата на Mystic Most Extreme Move за емблематичния си трик, който му донесе 9/10 точки. На 19 февруари 2017 г. в Кейптаун, Южна Африка, по време на сесия с ветрове от 40 възела, Ник скача до 28,6 метра височина за 8,5 секунди, което го прави световен рекордьор в дисциплината най-висок скок с хвърчило. Настоящият рекордьор е Мартен Хегер с 34,8 м. Преди няколко години мечтата на Ник е да скочи с хвърчило от върха на емблематичния 321-метров Burj Al Arab в Дубай, единственият седемзвезден хотел в света и един от най-високите хотели в света със съдействието ная Ричард Брансън. През 2017 година Ник става първи на Red Bull King of the Air. Ник Джейкъбсън е част от отборите на North Kiteboarding и Мystic, а при посещението си у нас, заедно с Surf Shop Burgas ще представи най-новото кайт оборудване от марките за 2021 г.