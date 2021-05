Бургазлии почти не използваха седалките на Летния театър по време на вчерашния концерт на българската супергрупа на д-р Милен Врабевски Intelligent Music Project feat. Рони Ромеро и специалните гости на The Creation Tour Боби Рондинели (Rainbow, Black Sabbath) и Карл Сентанс (Nazareth) в Бургас.

Пред пълния с хора театър Рони Ромеро, Боби Рондинели, Карл Сентанс, Стунджи, Бисер Иванов, Славин Славчев, Лина Никол, Боби Косатката, Иво Звездомиров, Иво Стефанов и Самуел Ефтимов изпълниха едни от най-хитовите си песни като Looking For The Feeling, Yesterdays That Mattered, както и емблематичната Every time, която през изминалата година оглави няколко рок класации извън България и се превърна в хит с повече от 1 млн. гледания в YouTube.

„Дълбоко у всеки човек е скрито специално място – поле с неограничени възможности. Там няма логика или закони. Това място е източник на обич, баланс и хармония и веднъж открие ли го, човек винаги се връща там със страст за добротворчество. Това е мястото на Божественото във всеки от нас! Оттам започва... Сътворението.“

С тези изписани на големия екран думи започна голямото шоу на Intelligent Music Project. Веднага след тях бандата нахлу на сцената с мощния рев на Рони Ромеро и откри с едно от най-енергичните парчета от новия албум - I Know. Последваха и други песни от излезлия в началото на март The Creation като A Sight, Sense of Progress и Sometimes.

Боби Рондинели отново не изневери на себе си и се раздаде за публиката в летния театър с поредното си атрактивно соло на барабани.

Карл Сентанс от своя страна определено показа, че вече чувства българската публика като своя и отново се раздаде чрез своя неповторим глас.

Рони Ромеро за поредна вечер зарадва феновете на Intelligent Music Project, като на няколко пъти предизвика бурни викове и овации, слизайки сред публиката, за да изпее една от най-красивите песни на д-р Милен Врабевски – Listen, която е посветена на битката с демографската криза.

След концерта се изви дълга опашка от чакащи да си закупят албум и тениска на групата, както и да се снимат с някои от членовете й.

Последният концерт от първата част на The Creation Tour е на 30.05 в София, а билети може да закупите в мрежата на Eventim - https://bit.ly/3vz7bmu.