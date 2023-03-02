Кампанията за предстоящите извънредни парламентарни избори на 2 април 2023 г. се открива официално утре - 3 март. Тя приключва в 24,00 ч. на 31 март 2023 г. Ето и листите с кандидати на партиите, регистрирани в Районната избирателна комисия в Бургас, които ще се борят за 14 мандата като народни представители от нашия регион (публикуваме ги в поредността от последния към първия регистрирал се):
Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Константин
|
Живков
|
Бачийски
|
2.
|
Даниела
|
Стоянова
|
Божинова
|
3.
|
Богомил
|
Иванов
|
Петков
|
4.
|
Христо
|
Симеонов
|
Симеонов
|
5.
|
Константин
|
Костов
|
Иванов
|
6.
|
Димитър
|
Георгиев
|
Найденов
|
7.
|
Милко
|
Асенов
|
Пенев
|
8.
|
Емил
|
Иванов
|
Соколов
|
9.
|
Милен
|
Тодоров
|
Манолов
|
10.
|
Мария
|
Петкова
|
Петкова
|
11.
|
Марин
|
Георгиев
|
Георгиев
|
12.
|
Ангел
|
Иванов
|
Симеонов
|
13.
|
Искра
|
Асенова
|
Ангелова
|
14.
|
Мирослав
|
Йорданов
|
Йорданов
|
15.
|
Деян
|
Денев
|
Денев
|
16.
|
Николай
|
Стаматов
|
Богов
|
17.
|
Росен
|
Пенков
|
Топкаров
|
18.
|
Николай
|
Диянов
|
Николов
|
19.
|
Добромир
|
Станчев
|
Гюлев
|
20.
|
Венцеслав
|
Радоев
|
Стефанов
|
21.
|
Станислав
|
Людмилов
|
Станев
|
22.
|
Гроздан
|
Димов
|
Тодоров
|
23.
|
Снежана
|
Великова
|
Апостолова
|
24.
|
Йордан
|
Стоянов
|
Терзиев
|
25.
|
Петър
|
Константинов
|
Стоев
|
26.
|
Зарица
|
Георгиева
|
Динкова
|
27.
|
Константин
|
Атанасов
|
Костадинов
|
28.
|
Митко
|
Пейчев
|
Иванов
политическа партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Станимир
|
Димитров
|
Апостолов
|
2.
|
Димитър
|
Петров
|
Сяров
|
3.
|
Тодор
|
Димов
|
Георгиев
|
4.
|
Мария
|
Борисова
|
Маркова
|
5.
|
Милен
|
Димитров
|
Дерменджиев
|
6.
|
Веселин
|
Весков
|
Стоянов
|
7.
|
Снежина
|
Пламенова
|
Желязкова
|
8.
|
Румен
|
Панайотов
|
Гърков
коалиция „ЗАЕДНО“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Георги
|
Михайлов
|
Янев
|
2.
|
Тодор
|
Иличов
|
Барболов
|
3.
|
Радослав
|
Милев
|
Кацаров
|
4.
|
Ганчо
|
Михайлов
|
Джевелеков
|
5.
|
Ангел
|
Жеков
|
Ников
|
6.
|
Кристин
|
Миткова
|
Грозданова-Вичева
|
7.
|
Мирослав
|
Димов
|
Калчев
|
8.
|
Иван
|
Кирилов
|
Лозанов
политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Виолета
|
Колева
|
Комитова
|
2.
|
Стоян
|
Демирев
|
Грозев
|
3.
|
Манол
|
Божидаров
|
Тодоров
|
4.
|
Георги
|
Николов
|
Кузманов
|
5.
|
Явор
|
Мишев
|
Жеков
|
6.
|
Тодор
|
Костадинов
|
Мархолев
|
7.
|
Ваня
|
Иванчева
|
Стоева-Андонова
|
8.
|
Николай
|
Костов
|
Стоянов
|
9.
|
Асен
|
Любомиров
|
Бонджев
|
10.
|
Ангелина
|
Кирова
|
Мерджанова
|
11.
|
Димитър
|
Георгиев
|
Георгиев
|
12.
|
Красимир
|
Павлинов
|
Петров
|
13.
|
Пламен
|
Георгиев
|
Георгиев
|
14.
|
Мариела
|
Николаева
|
Кирова
|
15.
|
Мирослав
|
Динков
|
Стойков
|
16.
|
Калинка
|
Згурова
|
Кънева
|
17.
|
Гено
|
Райчев
|
Иванов
|
18.
|
Цветомила
|
Цветанова
|
Събинска
|
19.
|
Иво
|
Петков
|
Барзов
|
20.
|
Илия
|
Димитров
|
Николов
|
21.
|
Венцислав
|
Красимиров
|
Христов
|
22.
|
Борислава
|
Стоянова
|
Иванова
|
23.
|
Мартин
|
Стефанов
|
Митев
|
24.
|
Деян
|
Събев
|
Денев
|
25.
|
Тони
|
Лазарова
|
Бояджиева
|
26.
|
Стоян
|
Георгиев
|
Апостолов
|
27.
|
Александър
|
Димитров
|
Станчев
|
28.
|
Калина
|
Костадинова
|
Радева
|
|
Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Антон
|
Боянов
|
Коджабашев
|
2.
|
Даниел
|
Атанасов
|
Иванов
|
3.
|
Юлияна
|
Недялкова
|
Мръчкова
|
4.
|
Симеон
|
Луканов
|
Бабуров
|
5.
|
Георги
|
Сталев
|
Георгиев
|
6.
|
Николай
|
Тодоров
|
Тодоров
|
7.
|
Кремена
|
Петрова
|
Петрова
|
8.
|
Антоний
|
Димитров
|
Дюлгеров
|
9.
|
Гергана
|
Неделчева
|
Георгиева
|
10.
|
Милка
|
Иванова
|
Бодурова
|
11.
|
Камен
|
Димитров
|
Сейменлийски
|
12.
|
Недка
|
Стоянова
|
Абрашева
|
13.
|
Николай
|
Димитров
|
Гроздев
|
14.
|
Силвия
|
Александрова
|
Лецковска
|
15.
|
Марияна
|
Иванова
|
Димитрова
|
16.
|
Кольо
|
Атанасов
|
Колев
|
17.
|
Ирена
|
Георгиева
|
Михайлова
|
18.
|
Ангел
|
Димитров
|
Димитров
|
19.
|
Апостол
|
Господинов
|
Божиков
|
20.
|
Мехмед
|
Мустафа
|
Мехмед
|
21.
|
Биляна
|
Евгениева
|
Байчева
|
22.
|
Радостина
|
Стайкова
|
Каишева
|
23.
|
Ива
|
Динкова
|
Тамахкярова
|
24.
|
Боряна
|
Миткова
|
Саллакова
|
25.
|
Станислав
|
Георгиев
|
Виденов
|
26.
|
Александър
|
Панайотов
|
Стефанов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Димитър
|
Стефанов
|
Казаков
|
2.
|
Тодор
|
Славков
|
Брадов
|
3.
|
Николай
|
Филипов
|
Димитров
коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Николай
|
Симеонов
|
Малинов
|
2.
|
Женя
|
Димитрова
|
Илиева
|
3.
|
Никола
|
Иванов
|
Аврейски
|
4.
|
Станчо
|
Вълканов
|
Павлов
|
5.
|
Светлозар
|
Анастасов
|
Грудов
|
6.
|
Вълчо
|
Трифонов
|
Вълчев
|
7.
|
Георги
|
Стоянов
|
Димитров
|
8.
|
Василка
|
Димитрова
|
Петрова
|
9.
|
Ганчо
|
Стефанов
|
Иванов
|
10.
|
Велико
|
Киряков
|
Великов
|
11.
|
Веселина
|
Тодорова
|
Димитрова
|
12.
|
Васил
|
Йорданов
|
Ангелов
|
13.
|
Дарина
|
Вълканова
|
Павлова-Радева
|
14.
|
Станислав
|
Асенов
|
Асенов
|
15.
|
Станимир
|
Недялков
|
Станков
|
16.
|
Димитър
|
Марков
|
Марчев
|
17.
|
Митко
|
Алексиев
|
Митев
политическа партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (БСДД) в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Добромира
|
Полименова
|
Полименова
|
2.
|
Пламен
|
Делев
|
Делев
|
3.
|
Димо
|
Петров
|
Зайденов
|
4.
|
Валентин
|
Панов
|
Панов
|
5.
|
Владко
|
Вътков
|
Стоянов
|
6.
|
Христо
|
Вълканов
|
Ангелов
|
7.
|
Виктор
|
Стефанов
|
Вътев
|
8.
|
Станимир
|
Делчев
|
Минков
|
9.
|
Паулина
|
Иванова
|
Динева
|
10.
|
Христо
|
Николов
|
Христов
|
11.
|
Ваня
|
Костова
|
Делева
|
12.
|
Петър
|
Николов
|
Николов
|
политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Севим
|
Исмаил
|
Али
|
2.
|
Ешереф
|
Кязим
|
Ешереф
|
3.
|
Фатме
|
Хасан
|
Рамадан
|
4.
|
Ружди
|
Хикмет
|
Хаджен
|
5.
|
Бейхан
|
Али
|
Мустафа
|
6.
|
Хасан
|
Абдурахим
|
Хасан
|
7.
|
Александър
|
Георгиев
|
Делчев
|
8.
|
Елван
|
Селяхтин
|
Атилла
|
9.
|
Хава
|
Хюсеин
|
Осман
|
10.
|
Кадир
|
Исмаил
|
Ахмед
|
11.
|
Мехмед
|
Хасан
|
Хамид
|
12.
|
Хюсеин
|
Адем
|
Халил
|
13.
|
Сезгин
|
Хасан
|
Кадил
|
14.
|
Бехчет
|
Ремзиев
|
Емурлов
|
15.
|
Севди
|
Севим
|
Емин
|
16.
|
Юмер
|
Хасан
|
Ибрам
|
17.
|
Сезер
|
Севгин
|
Шабан
|
18.
|
Мехмед
|
Неджатин
|
Хюсеин
|
19.
|
Ибрям
|
Али
|
Ибрям
|
20.
|
Васил
|
Илиев
|
Малчев
|
21.
|
Айше
|
Хюсеин
|
Тахирова
|
22.
|
Вергин
|
Байрямов
|
Терзиев
|
23.
|
Илкин
|
Мустафа
|
Тащан
|
24
|
Паолиана
|
Иванова
|
Маринова
|
25
|
Шерафет
|
Асан
|
Мехмед
|
26
|
Христо
|
Димитров
|
Ангелов
|
27
|
Юзджан
|
Фаик
|
Юмер
|
28
|
Ахмед
|
Сюлейман
|
Мехмед
Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Петър
|
Георгиев
|
Кънев
|
2.
|
Станимир
|
Байчев
|
Баев
|
3.
|
Тодор
|
Байчев
|
Байчев
|
4.
|
Чанко
|
Миндов
|
Мирчев
|
5.
|
Анелия
|
Георгиева
|
Вичева
|
6.
|
Аспарух
|
Данчев
|
Иванов
|
7.
|
Димитър
|
Боянов
|
Желев
|
8.
|
Ибрахим
|
Шукри
|
Мустафа
|
9.
|
Мария
|
Константинова
|
Пахова
|
10.
|
Румен
|
Христов
|
Николов
|
11.
|
Руси
|
Събев
|
Русев
|
12.
|
Мирослав
|
Миленов
|
Минчев
|
13.
|
Стоян
|
Георгиев
|
Стоянов
|
14.
|
Милена
|
Георгиева
|
Костадинова
|
15.
|
Георги
|
Георгиев
|
Георгиев
|
16.
|
Паруш
|
Желев
|
Парушев
|
17.
|
Живко
|
Михов
|
Бараков
|
18.
|
Стойчо
|
Димитров
|
Кавалджиев
|
19.
|
Павел
|
Златков
|
Стоянов
|
20.
|
Димо
|
Янчев
|
Карабелов
|
21.
|
Елена
|
Димитрова
|
Райкова
|
22.
|
Марияна
|
Руменова
|
Автанска-Петрова
|
23.
|
Драгомир
|
Чанев
|
Чолаков
политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Ивайло
|
Ванев
|
Вълчев
|
2.
|
Тодор
|
Георгиев
|
Иванов
|
3.
|
Боян
|
Митков
|
Хлебаров
|
4.
|
Живко
|
Илиев
|
Канев
|
5.
|
Найден
|
Щерионов
|
Пулакев
|
6.
|
Валери
|
Красимиров
|
Крумов
|
7.
|
Драгомир
|
Костадинов
|
Костадинов
|
8.
|
Николай
|
Тончев
|
Драгнев
|
9.
|
Живко
|
Тошков
|
Димов
|
10.
|
Евгений
|
Митков
|
Генчев
|
11.
|
Росен
|
Николов
|
Костов
|
12.
|
Никола
|
Иванов
|
Янакиев
|
13.
|
Христина
|
Стефанова
|
Педикова-Генева
|
14.
|
Богомил
|
Красимиров
|
Атанасов
|
15.
|
Венцислав
|
Георгиев
|
Велков
|
16.
|
Цветомир
|
Динков
|
Тачев
|
17.
|
Тома
|
Енчев
|
Николов
|
18.
|
Стойко
|
Георгиев
|
Андреев
|
19.
|
Владимир
|
Петков
|
Димов
|
20.
|
Димитър
|
Недялков
|
Русев
|
21.
|
Тодор
|
Иванов
|
Стоев
|
22.
|
Божанка
|
Атанасова
|
Тръпкова
|
23.
|
Николай
|
Стоянов
|
Пеев
|
24.
|
Недялко
|
Канев
|
Канев
политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Цончо
|
Томов
|
Ганев
|
2.
|
Борис
|
Димитров
|
Аладжов
|
3.
|
Звезделина
|
Камелиева
|
Каравелова
|
4.
|
Александър
|
Господинов
|
Койчев
|
5.
|
Димитър
|
Петков
|
Петков
|
6.
|
Снежана
|
Йовчева
|
Йорданова
|
7.
|
Виктория
|
Валентинова
|
Върбанова
|
8.
|
Надежда
|
Росенова
|
Чолакова
|
9.
|
Здравко
|
Райчев
|
Стратиев
|
10.
|
Атанас
|
Димитров
|
Аврамов
|
11.
|
Ангел
|
Мирославов
|
Калинков
|
12.
|
Драгомир
|
Дончев
|
Дончев
|
13.
|
Димитър
|
Илиев
|
Мавродиев
|
14.
|
Галя
|
Тодорова
|
Неделчева
|
15.
|
Георги
|
Янков
|
Янев
|
16.
|
Радостин
|
Янков
|
Желязков
|
17.
|
Петър
|
Стефанов
|
Кюркчиев
|
18.
|
Пролетина
|
Белчева
|
Ковачева
|
19.
|
Диян
|
Йорданов
|
Атанасов
Коалиция „ГЕРБ - СДС“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Жечо
|
Дончев
|
Станков
|
2.
|
Любен
|
Любенов
|
Дилов
|
3.
|
Галя
|
Стоянова
|
Желязкова
|
4.
|
Андрей
|
Стоянов
|
Рунчев
|
5.
|
Мартин
|
Неделчев
|
Богданов
|
6.
|
Стоил
|
Стоянов
|
Яков
|
7.
|
Лидия
|
Стефанова
|
Бобчева
|
8.
|
Вежди
|
Кемал
|
Орманов
|
9.
|
Светлана
|
Янкова
|
Лулева
|
10.
|
Женя
|
Кирилова
|
Пеева
|
11.
|
Румен
|
Руменов
|
Ангелов
|
12.
|
Цветелина
|
Огнянова
|
Иванова
|
13.
|
Мартин
|
Желязков
|
Желязков
|
14.
|
Иван
|
Георгиев
|
Ников
|
15.
|
Даниел
|
Стоев
|
Братанов
|
16.
|
Владимир
|
Александров
|
Македонски
|
17.
|
Стефка
|
Иванова
|
Божкова-Генчева
|
18.
|
Борислав
|
Красимиров
|
Киров
|
19.
|
Владимир
|
Добромиров
|
Крумов
|
20.
|
Диян
|
Иванов
|
Петров
|
21.
|
Марин
|
Димов
|
Димов
|
22.
|
Димитър
|
Панайотов
|
Янчев
|
23.
|
Ферди
|
Байрамали
|
Хюлми
|
24.
|
Георги
|
Николов
|
Вдовичин
|
25.
|
Неделчо
|
Стайков
|
Стайков
|
26.
|
Георги
|
Красимиров
|
Галчин
|
27.
|
Ивелин
|
Василев
|
Ефендиев
|
28.
|
Деян
|
Стоянов
|
Стоянов
политическа партия „МИР“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Симеон
|
Славчев
|
Славчев
|
2.
|
Радостин
|
Симеонов
|
Долчинков
|
3.
|
Милена
|
Петрова
|
Делчева - Орешкова
|
4.
|
Онник
|
Харутюн
|
Таракчиян
|
5.
|
Снежана
|
Руменова
|
Паискова
|
6.
|
Дилян
|
Георгиев
|
Колев
|
7.
|
Ваня
|
Стаматова
|
Петрова
|
8.
|
Златина
|
Красимирова
|
Стоянова
|
9.
|
Бойко
|
Георгиев
|
Цветанов
|
10.
|
Стефан
|
Стоянов
|
Стоянов
|
11.
|
Ивелина
|
Иванова
|
Орешкова - Колева
|
12.
|
Любомир
|
Станиславов
|
Новков
|
13.
|
Петър
|
Атанасов
|
Желязков
|
14.
|
Виктор
|
Георгиев
|
Атанасов
политическа партия „Българска Социалдемокрация - Евролевица“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Лъчезар
|
Аспарухов
|
Аврамов
|
2.
|
Калуди
|
Купенов
|
Калудов
|
3.
|
Стоян
|
Илиев
|
Ненчев
|
4.
|
Валентина
|
Миленова
|
Михайлова
|
5.
|
Петко
|
Стоянов
|
Каленов
|
6.
|
Теодора
|
Стоянова
|
Маврова
|
7.
|
Сергей
|
Петков
|
Инджов
|
8.
|
Атанас
|
Стефанов
|
Габровски
|
9.
|
Захари
|
Стефанов
|
Руженов
политическа партия СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Вилиян
|
Кръстев
|
Кръстев
коалиция „Вън от ЕС и НАТО“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1
|
Валентина
|
Йорданова
|
Пръвчева
|
2
|
Ванина
|
Илиянова
|
Савова
|
3
|
Василена
|
Димитрова
|
Кубадинска
|
4
|
Диана
|
Атанасова
|
Млъчкова
|
5
|
Галина
|
Христова
|
Христова
|
6
|
Красимира
|
Миткова
|
Станева
политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1.
|
Миню
|
Стайков
|
Стайков
политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1
|
Тодор
|
Станимиров
|
Сотиров
|
2
|
Милен
|
Костов
|
Костов
|
3
|
Милен
|
Стефанов
|
Енчев
политическа партия БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1
|
Иван
|
Танев
|
Танев
|
2
|
Даниел
|
Койчев
|
Стамов
|
3
|
Мартин
|
Найденов
|
Николов
|
4
|
Гергана
|
Димитрова
|
Попова
|
5
|
Росен
|
Любомиров
|
Боев
|
6
|
Катрин
|
Ивайлова
|
Симеонова
|
7
|
Тодор
|
Веселинов
|
Томев
|
8
|
Христо
|
Огнянов
|
Христов
|
9
|
Боян
|
Стефанов
|
Жинов
|
10
|
Йордан
|
Кръстев
|
Христев
|
11
|
Росица
|
Йорданова
|
Николова
|
12
|
Йорданка
|
Атанасова
|
Димитрова
|
13
|
Димитър
|
Николов
|
Петков
|
14
|
Янко
|
Петков
|
Василев
политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ в следните състав и поредност:
|
№
|
Собствено име
|
Бащино име
|
Фамилно име
|
1
|
Поля
|
Славчева
|
Славова -Атанасова
|
2
|
Стефан
|
Борисов
|
Белев
|
3
|
Златка
|
Иванова
|
Георгиева
|
4
|
Любомир
|
Вълчев
|
Вълчев
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