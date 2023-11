Когато мислим за здравословна напитка, вероятно вода с краставица е едно от последните неща, които биха ни хрумнали. Още повече че краставицата е зеленчук, който сме свикнали да възприемаме като част от салатата. Изненадващо или не, оказва се, че ако искаме да подобрим хидратацията и цялостното здраве на организма, може да ни помогне именно водата с краставици.

Хубавото на този вид напитка е, че се приготвя изключително лесно. Най-добре е това да става вечер, така че със ставането сутрин вече да имаме готова. Единственото, което трябва да направим, е да нарежем зеленчука на филийки и да ги сложим в кана, пълна с вода, която да поставим в хладилник. Колкото до беленето на краставицата - това е въпрос единствено на личен избор. А при желание могат да се добавят мента, лимон и джинджифил.

И ето какво може да ни се случи, ако приемаме тази напитка в продължение на 30 дни - според Eat This, Not That.

Свежа и здрава кожа

Пиенето на тази семпла напитка повлиява положително на кожата - тя изглежда по-здрава и хидратирана. Помага и в борбата срещу тъмни петна. Причината е във високото съдържание на кварц, който предлага редица ползи за кожата, както и витамин В5, който пък е помощник в лечението на акне.

Още повече хидратация

Важно е да пием вода, но обикновената може да се превърне в нещо твърде тривиално - дотолкова, че дори да я забравим. Затова водата с краставици е едно приятно разнообразяване на ежедневното хидратиране. Освен че утолява жаждата, тя е и по-вкусна и освежаваща, което би ни карало да пием още и още.

Единственият негатив на вода от краставици е, че е силен диуретик. Макар от една страна това да е добре, защото освобождава тялото от токсините, все пак твърде честото ходене до тоалетната, особено вечер, невинаги е приятно.

Плосък корем

Много от нещата, които консумираме, водят до нежеланото и неизбежно подуване на корема. Оказва се, че водата с краставици помага и в тази насока - прави го благодарение на високото съдържание на фибри в зеленчука.

Стройна фигура

Водата с краставици има много малко калории, което я прави удачен избор, особено ако следим теглото си и управляваме приема на калории.