Полезни, или вредни са ябълките?

Ябълките са безценен източник на витамин С, калий, диетични фибри, които поддържат в отлична форма храносмилателната ни система.

Но прекалим ли с консумацията им, можем да си навлечем куп неприятности. Според Serena Poon, сертифициран диетолог и известен готвач, една-две ябълки на ден е оптималната порция. Ето какво става, ако я превишим обаче:

Храносмилателни проблеми

Фибрите са ключов елемент в нашата диета, но наблегнем ли на ябълките като основен техен доставчик, това може да предизвикаме редица отрицателни ефекти върху храносмилателната ни система. Като подуване например.

Затова трябва да не забравяме и другите полезни източници на фибри като боб, пълнозърнести и редица зеленчуци.

Колебания в кръвната захар

Според експерта по хранене доктор Джош Акс, тъй като ябълките са с високо съдържание на въглехидрати, те могат да засилят притока на енергия преди или след тренировка. Както и да повдигнат настроените ни, защото помагат да освободим някои невротрансмитери като серотонина.

И не на последно място - често именно те са причината за сериозни колебания в кръвната захар.

Напълняване

Тези плодове са щедри на въглехидрати, които ни дават енергия. Но наблегнем ли на тях, тялото изгаря първо въпросните им полезни съставки и забравя за излишните мазнини, които са основният ни проблем.

Натоварват ни с пестициди

За съжаление, ябълките редовно водят в класациите с плодовете, които най-често се отглеждат с помощта на химикали.

"Пестицидът дифениламин е химикал, често срещан в ябълките, който е забранен от Европейския съюз, тъй като е потенциален канцероген.", уточнява госпожа Пуун.

Въпреки това, според изследване на Алианса за храна и земеделие (AFF), жените могат да изядат до 850 ябълки, преди да усетят неблагоприятното им въздействие.

Вредят на зъбите

Според Стефани Мансур, ябълките могат да се окажат по-вредни и от газираните напитки, особено по-киселите представителки на плода.

Един от начините да избегнем този страничен ефект е като ги дъвчем със задните зъби или ги консумираме в компанията на друг вид леки продукти, добавят от Eat This, Not That!.