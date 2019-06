„Георграфия на блаженството“ тази неделя с Ерик Уайнър на Флората

Американският автор на бестселъри Ерик Уайнър гостува в Бургас на 16 юни от 19.00 часа в Експо център "Флора". Той ще представи книгата си "География на блаженството", включена в списъка на бестселърите за всички времена на "Ню Йорк Таймс", както и другите две негови заглавия - "Човек търси Бог" и "География на гения".

Освен срещата си с Ерик Уайнър бургаската публика ще има възможност да чуе за пръв път на живо и любимата му българска етно джаз група - "Outhentic" /Аутентик/ - младите български музиканти, които жънат успехи по света с модерния прочит на нашата народна музика.

Групата е сформирана през 2012 година, основана е от Живко Василев (кавал, пиано) и Райна Василева (вокал, перкусии). "Outhentic" представлява съчетание между думите: "out" и "authentic", което преведено на български език означава "извън автентичното" и препратка към техния индивидуален стил.

През 2016 година, групата реализира първия си самостоятелен албум, в който взимат участие гост-изпълнители от различни краища на света. Той е със заглавие YesToday.

В процеса на утвърждаване на стила си, формацията има възможността, да колаборира с изключителни, световноизвестни музиканти и групи като: номинирания за "Грами" басист - Хуан Гарсия-Херерос, Стоян Янкулов , Иън Стивънсън, Сучет Малхотра, Банда Дел Падре и др.

В биография на групата, влизат участия на различни български международни сцени: Участие в дванадесетото издание на "Европейската нощ на музеите" 2016 (Сливен), "Мини Джаз Фест" 2017(Велико Търново), Гластънбъри Фестивал 2017 (Англия), Jazz Forum Stara Zagora 2018 и др.

* Книгите на Ерик Уайнър се радват на огромна популярност, преведени са на повече от 30 езика и почти във всяка държава на света. Редица гимназии и университети са включили книгите му в своите учебни програми. Бил е репортер в повече от 30 държави, от Ирак до Индонезия, като е отразявал повечето основни международни събития от последно време. Носител на няколко награди за журналистика. Той е бивш кореспондент на Националното обществено радио на САЩ и на Ню Йорк Таймс.

Ерик пише редовна колона за BBC Travel. Публикува редовно и в Los Angeles Times, Washington Post, New Republic, Slate, Foreign Policy, The New York Times Magazine, включен е в антологията "Best American Travel Writing", води и сутрешно предаване в Националното радио на САЩ.