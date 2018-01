За първи път в България: Печатна книга се продава на цена, която се определя от купувача

Платете това, което искате (или Pay what you want) е ценова стратегия, където купувачите плащат желаната сума за дадена стока, понякога включително и нула. Купувачът също може да изберете сума, по-висока от стандартната цена за стоката. Подобни похвати не са новост в чужбина, но това е първата такава кампания в България. Платете това, което искате е потребителски центрирана форма на ценообразуване. Давайки на купувачите свободата да плащат това, което искат, елиминира много недостатъци на конвенционалните цени. По този начин се премахва страха, дали даден продукт е на такава стойност, каквато е определената му цена.



Новаторите са избрали книгата „Вдъхновяващи истории на успели българи” за старт на кампанията. Всеки, желаещ да се сдобие с нея, може да я поръча от специално разработен уебсайт и сам да посочи цената, на която иска да я купи.



"Чрез книгата, ние авторите, се стремим да намерим нова дефиниция на успеха, събирайки 50 истории на българи от цял свят. Много от тях са напълно неизвестни за широката публика, но имат истории, които мотивират. Искаме проекта ни да достигне до всички българи, желаещи да направят положителна промяна в живота си и даваме свободата читателите сами да определят цената, защото всеки има различни финансови възможности", сподели Иван Белчев, инициатор на кампанията.