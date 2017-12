Невероятен фурор предизвика първото издание на Български фестивал на талантите "Алиса кани приятели"

При невероятен успех премина първото издание на Български фестивал на талантите "Алиса кани приятели". Идеята за грандиозното събитие е на Татяна Ефимкина, петкратна шампионка по спортни танци. Харизматичната танцьорка беше и една от ярките звезди на спектакъла "Алиса кани приятели". На сцената тя си партнира с талантливия Стефан Иванов от КСТ "Дъга".Публиката имаше възможност да се срещне с даровити деца от различни клубове, които предизвикаха фурор със своите вокални, танцови и артистични умения.

Артьом Анатолиевич - ARTi впечатли публиката с хитът си "Инстакифла". Дизайнерът Константин Събев, показа невероятно cosplay шоу с фантастичните си герои.

Заслужени аплодисменти получи и бургаския визуален артист Красимир Марчев и талантливите му ученици от "Драма студио".

Невероятният Теодор Койчинов зарадва от сърце почитателите на по-твърдия саунд с най-големите хитове в рок музиката. "The Show Must Go On" на легендарната група Queen в изпълнение на Теодор беше кулминацията на вечерта, която събра всички гости и участници на сцената и изправи публиката на крака.

Водещ на експресивното щоу "Алиса кани приятели" беше модният дизайнер Йордан Бъчваров.

Специален гост на спектакъла бе зам.-кмета по култура и образование Йорданка Бенова - Ананиева.