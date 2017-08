8 претенденти влизат в епична вокална битка за избор на най-добър бийтбоксър в Бургас

В петък ще се проведе епичната вокална битка за избор на най-добър бийтбоксър - Beatbox Battle Burgas. След направената селекция станаха ясни имената на 8-те изявени претенденти за първото място - Bass Bro, VeskO, TrtLe, Deviber, Jamario, BigAlio, RebeatUp и Butterfly. Жури на Beatbox Battle Burgas ще са световната бийтбокс звезда SkilleR и двукратните шампиони за България - Killa Bee и MaxO. В програмата ще се включат специално и "The Next Crew", които са състезателна формация по брейк - 4 пъти балкански шампиони на Battle of the year Balkans в Гърция, с ръководител Христо Андонов, а.к.а. Ицо Черния.

Преди състезанието всеки желаещ може да се научи на основните стъпки в бийтбокс изкуството. Световният шампион SkilleR и двукратният шампион на България - Killa Bee, ще направят безплатен workshop, който ще бъде подходящ както за начинаещи, така и за напреднали. Водещ на събитието ще бъде НАСКО или актьорът Наско Михайлов, известен като водещ на тв предаването от близкото минало "МелоТВмания".

Събитието се организира от Българска бийтбокс асоциация, Младежки културен център към Община Бургас обединени в общата инициатива "Бургас харесва младите" по повод Международния ден на младежта.

*** ПРОГРАМА ***

20:00 ч. - Уъркшоп по бийтбокс (Workshop with Killa Bee and SkilleR)

20:30 ч. - Начало на бийтбокс състезанието

* обясняване на правилата

* представяне на журито

20:35 ч. - 1/4 финал

* 4 битки, в които най-добрите 8 класирали се участници ще се борят за място в следващия етап

21:05 ч. - демонстрация на състезателна формация по брейк "The Next Crew" (showcase)

21:10 ч. - 1/2 финал

* 2 битки, в които 4-те останали участника ще спорят за място на големия финал

21:30 ч. - Демонстрация на бийтбоксър МахО (showcase)

* Двукратен национален шампион - 2015, 2017

21:40 ч. - Битка за 3-то място.

21:50 ч. - ФИНАЛ

22:00 ч. - Демонстрация на бийтбоксър SkilleR (showcase)

* Национален шампион - 2007

* Носител на награда "ИКАР" - 2011

* Световен шампион - 2012

22:20 ч. - Анонсиране на победителите

* раздаване на наградите за 1-во, 2-ро и 3-то място

* обща снимка

22:30 ч. - КРАЙ.